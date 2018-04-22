地瓜抗癌神話幻滅 起源竟是來自商人陰謀？

地瓜的抗癌神話是假的？(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

地瓜在台灣人心中不僅是減肥聖品，也是許多人公認的「長壽聖品」，不僅富含豐富的纖維質、維生素C、礦物質鎂等，各式各樣的健康元素，甚至在網路上也出現許多文章吹捧「地瓜抗癌」，對此科學的養生保健林慶順教授卻反駁抗癌這項言論。

根據聯合報元氣網報導林慶順教授指出，網路上那些聲稱地瓜抗癌的文章與視頻，其中不乏是出自營養師、保健專家之口或之筆，但他們的依據來源卻是來自大陸被誤傳的謠言。「地瓜抗癌」的原始文章是在2011年1月4日發表於大陸的「人民網」，標題寫著「日本研究：紅薯是超級抗癌食物」，沒想到9天過後這篇文章被轉載到大陸的「中華素食網」，對於素食者來說「紅薯是超級抗癌食物」是一件值得被大肆宣傳的事。

林慶順教授指出地瓜並非抗癌勝第一食物。(圖/shutterstock)

此後，此篇文章開始轉變成各種許許多多的不同版本，也因此造就了「地瓜抗癌」的神話。不過，必須注意的是原始文章只提到「紅薯是超級抗癌食物」，但在台灣瘋傳的版本卻是「番薯是抗癌食物的第一名」。從「超級」變成「第一」這樣的誤解其實也是源自於大陸一篇文章的誤導，文章大概是在講述「在20種抗癌蔬菜中，地瓜排行第一」。

但如果依靠臨床試驗來驗證「地瓜抗癌第一」，首先必須先投入只少1億元美金的成本來做測試，那到底會有多少機構願意投入這樣的龐大金額最此測試？另外誤傳的文章中也提到地瓜還有「ＤＨＥＡ」，而此一類固醇賀爾蒙具有抗癌的功效。但其實地瓜裡頭非但不含ＤＨＥＡ，且ＤＨＥＡ也無法抗癌，甚至大多研究指出它恐怕會致癌。

最後林慶順教授更表示，此篇聲稱地瓜抗癌第一的文章，被發表在ＬｏｏｋＣｈｅｍ的網站，而此網站是一個專門讓人搜尋和購買化學物品的網站，且這篇文章裏頭出現的數十個化學物質的名稱，包括聲稱抗癌的ＤＨＥＡ，由此可見此篇文章被創造出來的目的非常明顯。

(中時電子報)

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