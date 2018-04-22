菜鳥捕手闖一軍 中信吳明鴻：每天不斷吸取經驗

2018年04月22日 17:11 中時電子報 蔡銘仁

吳明鴻沒經歷過二軍，今年開季就在中信兄弟一軍名單，至今出賽12場，儘管表現有些起伏，但似乎有越打越好的趨勢，中信昨對戰富邦悍將，以15比4贏球，先發蹲捕的吳明鴻6打數3安，首度繳猛打賞演出，談到待在一軍至今的心得，他說，「每天都不斷吸取經驗。」

一般新秀進職棒第一年，會先在二軍打個幾場，才獲得上一軍的機會；但吳明鴻完全是個例外，今年退伍後，一月底才報到，隨後跟著中信到美國春訓、打官辦熱身賽，獲得球團賞識，完全沒到二軍出賽過，菜鳥年就待在一軍開季。

吳明鴻熱身賽時，展現不錯的打擊能力，但到了開季，打擊表現是有些落差；他開季前4場比賽，出賽10打數僅有1安，打擊率僅1成。談到低潮的原因，吳明鴻認為，熱身賽能打得好，多少跟投打都彼此不熟悉有關，但經過幾次對戰，對方策略有所改變，因而影響了攻擊。

打擊身手有落差，吳明鴻打不好時，也是會煩惱、想得很多，不過球隊的前輩們，也有給不少建議，給他心理建設，「前輩們告訴我，要清楚自己能做到什麼，不要想太多。」經過調整後，吳明鴻近兩戰都敲安，昨役6打數3安，生涯首次單場3安猛打賞，打擊率升高到2成67。

不過，捕手工作責任重大，比起打擊，更重要是指揮全場，和投手搭配守成。相較拚打擊，吳明鴻現階段更重視把投手帶領好。他昨先發蹲捕和投手群搭配，整場只讓富邦得到4分，6下也跟後援的吳蔚驊、洪宸宇合作，化解滿壘失分危機，巧扮中信能贏球的要角之一。

吳明鴻目前蹲捕45次守備機會、發生1失誤，守備率9成78；被盜壘成功8次、阻殺成功3次，阻殺率3成75。單就攻守成績來看，吳明鴻表現不算太差；然而，中信戰績並不好，幾乎各個位置都會被拿出來檢討，是否該換掉現有的捕手吳明鴻或王峻杰，也曾成為討論的話題之一。

外界出現建議撤換的聲音，吳明鴻坦言多少有影響，「一開始會想很多，畢竟人家會寫，也是有原因的，但我就是不斷檢討自己，教練們也是不斷鼓勵我，跟我說我還年輕，不要想太多。」吳明鴻不多想，只專注於把握每次上場機會，每天都記取教訓、不斷吸取經驗成長。

(中時電子報)