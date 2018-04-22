反柯遊行看民進黨動員力 網民：現在小英要發抖了！

2018年04月22日 17:09 中時電子報 黃麗蓉

有意參選台北市長的民進黨立委姚文智今天發動「柯黑大遊行」，有PTT網民貼文指出，現在蔡英文總統要發抖了！不是因為現場人太多，是因為人少到很恐怖！

該網民點出，該場大遊行，時代力量完全消失，現場雖超過1萬人，但如果扣掉南部人，應該10%是台北人，民進黨全黨大動員1000人？蔡英文應該晚上睡不著了。

鄉民們回應說：「民進黨議員動員能力這麼差？」、「民進黨北市議員都要哭了吧。」、「證明柯黑氣勢不好，DPP才好禮讓科P啊！」、「咬蚊子本來就沒希望了，現在頭大的是綠議員。」、「比較好奇北市議員到底帶了多少當地人？可別口是心非啊。」、「民進黨完了，這個人數年底絕對是政治海嘯！」、「理論上最低門檻是7200位台北市民耶。」、「現在要抖的是北市綠議員，只能快去抱電火球大腿惹。」

不過也有人認為，「蔡應該在偷笑吧，雖然掛民進黨的活動，會有影響。」、「笑到發抖。」、「蔡超爽的好不XD，搞不好她早預期會這樣咧。」、「爽得睡不著，名正言順禮讓了。」、「爽到睡不著，明天要開始反殺新潮流了，終於給她等到機會。」、「忍這麼久終於可以開始清理戰場了...。」「這遊行擺明是要逼宮蔡，蔡現在根本在偷笑了。」、「蔡英文根本爽翻，又可以鞏固自己下任根基，打翻新潮流。」

(中時電子報)