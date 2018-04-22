西瓜不好賣 瓜農抱怨原因是...

2018年04月22日 17:28 中時 翁聖勳

2018.04.22嘉義縣 ▲ 嘉義縣鹿草鄉年度盛事「挽檨仔」，由於封路距離太長，公所貼心出動資源回收車充當接駁車，載運民眾往返。（翁聖勳攝）

2018.04.22嘉義縣 ▲ 嘉義縣鹿草鄉每年西瓜節活動，總提供免費超甜西瓜讓民眾吃到飽。（翁聖勳攝）

鹿草鄉公所農特產活動「當西瓜愛上芒果」採芒果活動昨天上午熱鬧登場，鄉公所首次將會場改到嘉義167鄉道，封路2公里長，縣長張花冠、鹿草鄉長楊秀玉、縣議員林沐惠及民進黨嘉義縣縣長參選人翁章梁都到場與民眾共襄盛舉，現場除了可以「挽檨仔」、還有西瓜嫁接體驗及西瓜免費吃到飽。

摘芒果是鹿草鄉當地年度盛事，鄉公所22日上午特地封閉嘉縣167縣道嘉義看守所東西向近2公里路程，開放民眾摘採路旁芒果樹，享受「挽檨仔」樂趣，現場民眾有人用長竹竿綁網子，還有人拿長檳榔割刀摘採，體驗早期農家樂。

由於今年會場第一次由公所前改到嘉義看守所前，雖然場地變大人潮變多，但是買西瓜的人卻少了，林姓瓜農表示，往年會場較集中，封路距離比較短，民眾走個3、5百公尺就可以抵達停車處，今年封了2公里，沒有民眾願意抱幾公斤重西瓜逛攤位，還要出動機車幫助載送，一車幾百顆一個上午根本賣不完。

鄉長楊秀玉表示，今年由於兩次寒害，西瓜產量及品質稍稍受到影響，但活動舉辦前特地先跟瓜農溝通，請他們先將賣相差、甜度不佳的西瓜交給行口，把真正好吃跟漂亮的留在會場當天販售，不至於賣不出去。

(中時 )