大甲媽回鑾鎮瀾宮 馬英九將主持安座大典

香客自各地蜂擁而至，鎮瀾宮裡裡外外擠滿香客，等皆迎接大甲媽回鑾安座。（王文吉攝）

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香客擠進鎮瀾宮大殿卡位，希望能一睹安座大典的盛況。（王文吉攝）
大甲媽祖將結束9天8夜遶境行程，鎮瀾宮擠滿恭迎聖駕的信眾，香客如織。（王文吉攝）
繞境9天8夜的大甲媽祖將入廟安座，附近街道人潮滿滿，交通幾近癱瘓。（王文吉攝）
大甲媽祖即將返抵鎮瀾宮，各地陣頭與宮廟陸續湧入鎮瀾宮參拜。（王文吉攝）
各地陣頭湧入大甲，陸續到鎮瀾宮參香。（王文吉攝）
信用拿著令旗到鎮瀾宮過香爐。（王文吉攝）
廟方動員千餘名志工烹煮平安餐，供數萬信眾食用。（王文吉攝）

大甲媽9天8夜遶境回到大甲了！媽祖鑾轎22日清晨從清水朝興宮起駕，沿台一線北上，信眾爭相「鑽轎腳」，鑾轎行進速度相當緩慢，直到下午3點才通過大甲溪橋，預估晚間7點通過象徵「進城」的水尾溪橋，深夜將由前總統馬英九及鎮瀾宮董事長顏清標主持安座大典。

中午過後，媽祖信眾從各地湧入大甲，包括蔣公路、順天路、鎮瀾街等街道擠滿攤販跟人潮，民眾夾道觀賞陣頭演出。各地陣頭與宮廟陸續湧入參拜，鎮瀾宮香客如織，廟方並出動千餘名志工準備平安餐，供數萬信眾食用。

媽祖鑾轎一早自朝興宮起駕，沿途有虔誠信眾排隊鑽轎腳，舞獅、八家將、鑼鼓陣、電音三太子等文武陣頭爭相參拜接駕，更有商家燃放鞭炮串或煙火瀑布，場面相當熱鬧。媽祖鑾轎約在下午3點通過大甲溪橋，進入大甲境內，繞行四城門街道賜福，市區交通幾近癱瘓。

大甲五十三庄各武館下午也在廟埕展現傳統武藝、獅藝及鼓藝等，吸引大批民眾爭睹，現場熱鬧滾滾。廟方預估，晚間7點鑾轎通過象徵「進城」的水尾溪橋，晚間8點由前總統馬英九及鎮瀾宮董事長顏清標及主持安座大典。

(中時 )

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