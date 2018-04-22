金門緬甸蟒出沒 金沙水庫連抓6隻

2018年04月22日 17:32 中時 李金生

金沙水庫一帶蛇類出沒，研判與捕食老鼠有關。（網友提供）

台師大研究團隊推佑金門地區成年蟒蛇約有120隻左右。（金門縣府農林科提供）

緬甸蟒以小黃腹鼠與溝鼠為主食，可說是鼠類的天敵。（金門縣府農森科提供）

夏天的腳步近了，蛇類也開始蠢蠢欲動。金門金沙水庫一帶最近就捕獲6隻緬甸蟒，其中3隻近2公尺長，研判是同一家族出外覓食。縣府農林科提醒民眾維持居家整潔，以免老鼠入侵也引來蛇類上門。

近日來，社群網站及LINE群組流傳金沙水庫周邊有多隻蟒蛇遭捕的照片，看來頗為嚇人。縣府農林科查證確認是金沙清潔隊員在21日執行聚落髒亂點環保作業時，接連發現6隻緬甸蟒，其中個體較大的3隻已輾轉交由〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉收容，另3條小蛇則就地野放。

農林科勘查發現捕獲地點緊鄰畜牧場，判斷蛇類出沒原因在於捕食鼠類，而根據縣府委託國立臺灣師範大學林思民博士團隊進行的「金門地區亞洲蟒食物資源與棲地利用計畫」，估計目前金門地區成年蟒蛇不超過120隻，主要的食物以小黃腹鼠與溝鼠為主，每隻5公斤的亞成蛇至少已進食近250隻老鼠，後續每年至少可以再吃進133隻老鼠，具有生態保育及抑制鼠類過度繁衍作用，可說是鼠類的天敵。

農林科長鐘立偉表示，一般民眾對於蟒蛇等大型蛇類有較大恐懼感，以往通報紀錄也常有較誇大的形容詞，加上照片因為拍攝角度、取景技巧及人為抓取方式，也易遭誤認落網個體體積巨大。其實，這回捕獲的大蛇並未達2公尺，只能算是中小個體而已。

但縣府仍提醒指出，民眾發現蛇類出沒，可經由119勤務中心通報權責單位處理，不宜自行動手捕捉。另金門夏季溫度偏高，蛇類多於夜間或清晨出沒，入秋之後則多於白天出沒，雜草叢生或髒亂老鼠較多的環境，則是他們喜好的地方，只要作好居家整潔，蛇類並不會主動靠近。

(中時 )