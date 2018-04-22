取消敬老金民調掉15％ 柯文哲：我還有足夠民調能掉

台北市長柯文哲今天在台大公衛學院演講。(鄭郁蓁攝)

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中時

深澳燃煤電廠爭議不斷，外界重啟核四說法再起，台北市長柯文哲今天受邀擔任健保改革研討會演講者時表示，「對」的社會應該是，「要有可信的政府」、「監獄關有罪的人」，偏偏現在政府不可信，深澳發電廠要不要都講不清楚，每天都一大堆幹話；監獄則是關「沒有辦法的人」，這樣的社會根本是不對的社會。

台北市長柯文哲今天參加由台灣研究基金會以及台灣大學公共衛生學院舉辦的健保改革研討會，包含衛福部長陳時中、前衛生署長楊志良皆出席。

柯文哲以永續經營為題指出，台灣要建立對的社會，對的社會包含要有可信的政府、公平的司法、警察抓壞人、監獄關有罪的人。偏偏現在政府不可信，深澳電廠就是最好的例子，核四要不要蓋，核一、核二要不要停，南電如何北送，數字拿出來講清楚就好，結果每天都在講一堆「幹話」，完全不可信；監獄是關「沒辦法的人」，否則趙藤雄怎麼會在外面？司法要是公平，他就不會出來當市長。

柯文哲表示，台灣已經是高齡化社會，台北市4年後大於65歲的人口會大於20%，健保費一定會持續上漲，「是擋不住的」，所以先前他才會取消重陽節老人敬老金。他指出北市目前一年敬老金就要7億，4年後一年就要10億，全台灣一年則要60億。如果這10億拿來作老人福利，可以做很多事。

「我照著理論做事，結果民調掉了15%」，其他縣市首長看我民調掉這麼兇，就不敢跟進。他批評，敬老金是一次性消費就是消費，完全沒有政策指導，「反正我還有足夠的民調可以掉。」

(中時 )

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