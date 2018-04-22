後龍同光國小創校百年校友回娘家同慶

2018年04月22日 17:33 中時 李佳玲

苗栗同光國小今年適逢百年校慶，校方辦理靜態的回顧系列展，陳列展示校友提供的懷舊老照片，讓回娘家的校友回憶青春，齊聚話當年。（李佳玲攝）

苗栗縣同光國小今年適逢百年校慶，過去孕育英才無數，校方席開百桌流水席邀請校友回「娘家」說故事，和學弟妹分享求學、人生歷練。校方也別具用心，為了服務當年經濟條件不足沒有購買畢業紀念照，或是畢業紀念照遺失的校友，特別設置高解析度重新沖洗畢業照的服務，同時舉辦一系列活動，慶祝同光國小滿百歲。

後龍鎮同光國小於1918年創校，原為後龍小學分校，迄今已有3千多位畢業學生。為了慶祝百年校慶，除了頒獎表揚各行各業的傑出校友外，也安排數位「資深」的校友一同「回娘家」，包含百歲的鄭玉雲及第一屆的黃文章等校友，都在親友陪伴下回校，老校友各個侃侃而談青春往事，和學弟妹分享求學、人生歷練。

高齡86歲的黃文章為光復後第一屆的學生，即使只能依靠輪椅代步，仍堅持返校參與百年校慶，帶著興奮又期待的心情回到母校見老同學，他笑說，這麼老了還能回學校，「真的很高興！」。

校長張傳源表示，在校慶委員會的規畫下，除辦理大型園遊會外，也辦理靜態的回顧系列展，陳列展示校友提供的懷舊老照片。為了服務當年經濟條件不足沒有購買畢業紀念照，或是畢業紀念照遺失的校友，特別設置高解析度重新沖洗畢業照的服務，讓回娘家的校友回想青春回憶，齊聚話當年。

(中時 )