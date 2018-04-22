金馬導演出席首映 公開「血脈相連」對象

2018年04月22日 17:15 中時 潘鈺楨

吳汶芳的歌迷自發性舉辦了環保淨灘活動。（甲上提供）

《地球：奇蹟的一天》於世界地球日舉行電影首映。（甲上提供）

紀錄片《地球：奇蹟的一天》於世界地球日舉行電影首映會，為電影中文配音的《大佛普拉斯》導演黃信堯特地出席，被問養過什麼動物時，他幽默地回答：「我最近常養蚊子，因為蚊子吸飽了我的血，要打死他也會想到我們已經血脈相連了。」

他透露最想要養的動物是「長頸鹿」，因為他台南的家是一片平房，所以在遠處就可以看到長頸鹿的身影，馬上就知道家在哪裡。另外歌手吳汶芳也出席，當天吳汶芳的歌迷自發性舉辦了一場環保淨灘活動，但是她出席首映活動無法參加，希望透過電影帶觀眾更認識地球，並期待喜愛她的粉絲也要來看。

另外到新北市教育局局長林奕華、《老鷹想飛》導演梁皆得、《燃燒吧！歐吉桑》導演黃建亮也共襄盛舉。林奕華呼籲每個孩子和大人都應該要環保愛地球。梁皆得提到：「當初在拍攝《老鷹想飛》，因為要捕捉動物生態是非常難得的畫面，和缺乏資金的關係，花了20年的時間才拍攝完成！」黃建亮導演最近是拍攝中研院生技園區的專案耗時三年的時間，為了記錄這個園區生態的改變所拍攝的，下半年應該會在公視播出，因為這個案子也讓他對於這部電影《地球：奇蹟的一天》相當有興趣。

在《地球：奇蹟的一天》中有許多拍攝過程相當艱辛的一面，在幕後花絮中看到許多工作人員為了拍攝南極企鵝，在惡劣的環境中搭帳篷，沒想到企鵝寶寶竟然把帳篷當作方便處，每天夜裡攝影師就伴隨著他們的便便打在帳篷的聲音入眠，令他們好氣又好笑。但是製作團隊也說看到百萬隻以上的南極企鵝齊聚一堂，也令他們非常感動！

另外第一次國際電影團隊拍攝到數量比貓熊還少的白頭葉猴，他們花了七天七夜的守候，才能拍攝到葉猴寶寶的真面目！還有獨角鯨的遷徙空拍鏡頭更是史上第一次的曝光。這些鏡頭都非常彌足珍貴，就像黃信堯說的：「一次看遍38種動物，而且絕對不加價！」電影5月4日在台上映。

(中時 )