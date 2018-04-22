新北未婚聯誼 樹咚腿咚敲開幸福的門

2018年04月22日 17:34 中時 陳俊雄

新北市民政局22日在三峽大板根舉辦今年首場未婚聯誼活動「森林浴見愛情」，參加男女在樹咚、腿咚等遊戲中，感情不斷增溫，敲開幸福的門。（陳俊雄翻攝）

新北市民政局22日在三峽大板根舉辦今年第一場未婚聯誼活動「森林浴見愛情」，報名依舊火速秒殺，79位參加男女化身愛情戰士，沐浴森林步道大玩闖關遊戲，除了在冒險旅程中一起呼吸愛的芬多精，也在樹咚、腿咚等遊戲中，感情不斷增溫，敲開幸福的門，截至下午共有18對成功，媒合率45.56％。

民政局戶政科長顏耀明表示，新北市每年推出4到6場未婚聯誼活動，串聯地方浪漫景點或特殊節日，為單身男女覓得良緣。這次未婚聯誼地點大板根森林，是全台唯一低海拔原始熱帶雨林，讓大家可以親近大自然、放鬆身心。森林步道內也設置闖關關卡，增進男女互動，化初識的尷尬為熱絡，進而找到理想伴侶。

今天的未婚聯誼分組在森林裡大玩樹咚傳情，拍著樹木，男的霸氣以圈圈傳遞情意、女的嬌羞接下傳給下一棒，輸的隊伍還被處以腿咚懲罰，各式稀奇古怪的抬腿姿勢，引發現場笑聲連連。 另外，參加男女也要相互扶持走上20公尺山谷的吊橋完成任務，考驗參加男女如履深淵的默契及勇氣，讓大家直呼緊張又刺激。

家住蘆洲的陳小姐表示，一知道聯誼活動開始報名，立馬揪同學和同事一起報名，結果4個女孩都報上了，除了玩得很開心，也很期待大家都能在這次活動順利找到心儀的對象。

任職醫院的潘小姐說，弟弟有預謀的在家人LINE群組傳未婚聯誼活動訊息，要家人集體鼓勵她報名參加，原來弟弟早就虎視眈眈自己的房間，想盡辦法要把老姐推銷出去，她笑稱，說不定因緣際會下將來要包個媒人紅包給弟弟。

民政局表示，本次未婚聯誼共配對成功配對18對，媒合率45.56％，都可獲得「愛的電影票」，持續為感情加溫，現場還有人意猶未盡，直接約好晚上的賞螢火蟲約會，希望火金姑來照路，讓愛的路上越夜越美麗。

(中時 )