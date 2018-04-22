因愛心收容流浪犬變寵物 而今因狗結下60幾位善狗緣親家

2018年04月22日 17:35 中時 楊樹煌

▲縣農會理事長胡嘉宸與他最寵愛並形影不離的「阿福」高山犬。（楊樹煌攝）

▲胡嘉宸飼養的高山犬，繁殖出的下一代，10幾年來，已和60幾位有善狗緣的愛狗人士結狗親家。（楊樹煌攝）

一向喜愛動物的南投縣農會理事長胡嘉宸，因看到被棄養的可愛毛小孩，生心憐憫之心，將牠帶回家眷養，有此因緣，讓他與狗結下不解之緣，使得流浪犬變成他的重要寵物；近年來，更是隨處可見，胡理事長就算再忙，也會帶著他的狼犬外出運動跑步，親密得與狗有如形影不離。

一般人常是為了消除孤寂或為了玩賞、充當伴侶，而飼養動物當寵物，但是家住埔里山城的南投縣農會理事長胡嘉宸，卻是因為看到遭棄養、居無定所的毛小孩，升起愛心，將牠抱回，讓牠重新擁有自己的「家」，也讓牠有了遮風避雨的新樂園，搖身變成幸福的毛小孩。

了解胡嘉宸的人都知道他一向深具愛心，又樂善好施，在地區每當聞獲有特殊狀況或急難待援人家，他總是默默慷慨解囊相助，曾受其救助的人，提起「阿宸」無不讚嘆他是默默行善的大善人。

尤其他還廣結善緣，家中常是門庭若市、高朋滿座，身為農會理事長，平日縱有忙不完的農民事務，但遇到民眾有事求助，他也是從不婉拒的挺身而出，為民排難解紛。

提起狗事，他總有說不完的故事，從那年？從那裡？帶回的那隻流浪狗？那些狗又是如何如何？現在又被什麼人帶回飼養？目前他家飼養的那隻「阿福」、「阿狼」2隻高山犬，又是如何善解人意，有多聽話、如何顧家、有多護主的故事說不完。

胡嘉宸說，養狗趣事一籮筐，所以才會讓他愈養愈有興趣，並把牠當成家中小孩般看待，每天就算再忙，就算忙著跑選舉也都會抽空陪牠玩、陪牠出外跑步運動；胡理事長也透一個小秘密，10幾年來，他家的高山犬，每胎都生下10幾隻，雖隔兩年生1次，迄今至少生下、並送出60幾隻高山狼犬和有緣人結緣，因為養狗，也有60幾位有善狗緣的愛狗人士結為狗親家。

(中時 )