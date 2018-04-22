十四行詩對照音樂 約夏貝爾《四季》網站隨時聽見大自然

2018年04月22日 17:36 中時 趙靜瑜

作曲家韋瓦第《四季》小提琴協奏曲流傳至今將近300年，依舊膾炙人口，動人心弦，其中以「十四行詩」對照四個樂章的流動更是貼合曲意，至今仍是最受歡的古典名曲。由約夏貝爾與聖馬丁學院管弦樂團合錄的《四季》版本網站日前正式推出，透過詩句跟音樂的對照，天涯海角都可以免費理解這部偉大之作。

牛耳藝術總監牛效華表示，今年五月底約夏．貝爾與聖馬丁學院管弦樂團將攜手來台，帶來這首經典的韋瓦第《四季》小提琴協奏曲，「我們這次特別推出約夏．貝爾與聖馬丁學院管弦樂團的《四季》網頁，樂迷們不論颳風下雨，只要滑鼠一點，就可以在十四行詩字裡行間點播《四季》心情。」

1725年，「協奏曲之王」韋瓦第以器樂聲響描寫自然景色而譜寫出《四季》小提琴協奏曲，將十四行詩放在樂曲中合適的地方，當作記號和節點來表達自己對大自然的看法。至今《四季》依舊廣泛被演出，甚至用於廣告與電影等配樂之中。而聖馬丁學院管弦樂團以其1969年韋瓦第的《四季》專輯獲得第一張黃金唱片；而與約夏‧貝爾於2008年所錄製的《四季》專輯更榮登告示牌古典排行榜冠軍，堪稱最佳黃金組合。

就在前任傳奇指揮馬利納爵士過世之際，聖馬丁學院管弦樂團貴族般的音色與光澤似乎已經不能滿足現代樂迷，然而在貝爾的領導下，樂團這幾年已經重新發現了一種新的能量和活力，約夏貝爾也接受樂團的傳統「韁繩」，相互交融，也為約夏貝爾的演奏開啟了更多新的可能性。

「和樂團之間，我們可以說是親密的交流。」約夏貝爾說，大家互相討論樂句，討論音樂，然後才一起演奏，這種感覺非常美妙，「樂團已經可以跟著我的表達來做互動」，我們每一次演出都不一樣，但都覺得越發理解音樂是甚麼。」

現在在演出時約夏貝爾非常「動作派」大拉弓的熱情表現，已經成為聖馬丁學院管弦樂團不可分割的一部分。

韋瓦第在創作《四季》協奏曲時，各季節都搭配一首十四行詩，後人已經尋覓不到詩作的原作者，但極有可能正是韋瓦第自己所寫。他以詩為引子描述樂曲內容，無論是一望無際的草原或是夏日午後的西北滂沱大雨；無論是秋風吹拂，獵人外出打獵或是旅行北國，皚皚白雪堆積山頭，韋瓦第的《四季》都可以讓樂迷感受到大自然遞嬗之美。

牛效華表示，這個網站可以讓樂迷重新溫習這首樂曲，音樂老師可以當成課堂使用的教學素材。

(中時 )