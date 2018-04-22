行腳台灣10年　悟善禪師勉勵世人以「利他」為出發點

不愛空談佛法，鼓勵世人在日常生活中實踐佛法的悟善禪師，將行腳台灣10年的心法和見聞，寫成《大道無語，善行天下：悟善禪師10年台灣行腳》一書，並於今（22）日下午舉行新書記者會，多人共襄盛舉。（陳怡誠攝）

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退休將軍吳斯懷表示，悟善禪師的教導令他勇於為眾生發言。（陳怡誠攝）
作家、同時也是這本書的執行編輯官麗嘉表示，她作為基督徒，編一本佛教徒的書，令她更感受到宗教的全面性、不分你我。（陳怡誠攝）

修行是什麼？修行就在日常生活中。不愛空談佛法，鼓勵世人在日常生活中實踐佛法的悟善禪師，來台弘法10年，勉勵世人生活以「利他」為出發點，時時檢視自己是否心有雜念。

悟善禪師祖籍在山東，出生於韓國，她表示自己既不是台灣人，也不是中國大陸同胞，但她在台10年期間，發現「台灣是廣大的中華文化保存最完整的地方」，同時她也提及「台灣女人最為善良」，勉勵台灣人要珍視這些特質。

今日下午為悟善禪師新書發表會，但由於她現人在美國洛杉磯，因此她特別透過視訊連線和讀者們問好，她表示，「人活在這世界上，不是只追求吃飯、睡覺，還要活出價值。」並鼓勵讀者們實踐自己的價值，以「利他」為出發點。

退休將軍吳斯懷也是悟善禪師弟子，他表示，近期帶領軍公教和政府爭取權益，身心備受煎熬，「有很多過不去的時刻，但是師父的話對我的影響很大，我認為，能有機會為『利他』付出，還有家庭能作為我的後盾，這是我的福報，因為有很多人想為他人做事，但不見得有機會。我會繼續遵循師父指導，心無他法，唯有利他。」

作家、同時也是這本書的執行編輯官麗嘉表示，她作為基督徒，編一本佛教徒的書，令她更感受到宗教的全面性、不分你我，「這世界有神、靈、鬼和人，不同的宗教領域，都在不同的面向，看見了神的不同面貌。」

(中時 )

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