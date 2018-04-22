東北角獨木舟淨岸　驚見「鬼娃」陳屍河中

2018年04月22日 17:38 中時 張穎齊

淨岸人員乘著獨木舟淨岸。（張穎齊翻攝）

福隆雙溪河獨木舟淨岸活動登場，獨木舟瞬間化身為水上垃圾車。（張穎齊翻攝）

淨岸驚魂記！交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸管理處今（22）日舉辦世界地球日南北總動員，分別在「福隆雙溪河」配合民間單位舉行百艘獨木舟淨岸，怎料淨岸人員卻在過程中，驚見1隻「鬼娃」陳屍在河邊，淨岸人員隨即趕緊用鐵夾將鬼娃拾起，才發現是隻穿著古裝的詭異塑膠娃娃，讓她看傻眼，直呼：「太沒公德心！」

福隆雙溪河獨木舟淨岸活動今（22）日登場，由轄區內「龍門露營區」獨木舟業者舟遊天下發起，獲得師範大學公民教育與活動領導學系師生響應，並號召民眾團體百人集結在雙溪河畔，頓時休憩獨木舟變成水上清潔隊，將水上及岸邊不易到達之處清掃一番，總共清出多達1000多公斤的塑膠袋、保麗龍、寶特瓶、玻璃瓶等垃圾。

但在過程中，參與的李同學划著獨木舟，在河岸夾取水中垃圾時，卻看見一隻詭異的塑膠娃娃飄在河面上，當她夾起娃娃後，發現是隻疑似穿戴清朝服裝的「男娃兒」，令她氣得說「真的意想不到有這麼多莫名其妙垃圾，尤其看到塑膠娃娃、安全帽，更是令人傻眼，實在太沒公德心了！」

不過，對於此次舉辦的活動，李同學仍表示：「過程中雖然手、兩腳酸軟，但都覺得有意義、很有成就感啦！」也呼籲大家不要亂丟垃圾，一起響應環保愛地球。

業者舟遊天下蘇經理說，雙溪河在福隆沙灘內河形成優美景色，這幾年卻發現這條美麗河川被垃圾所污染，嚴重影響當地的生態，從5年前就開始發起淨岸活動，為大地盡一份心力；另外，獨木舟淨岸跟淨灘最大不同是，獨木舟可以到陸上到不了地方，還可替代車子無法抵達而幫它載運垃圾，只是得要多花些人力。

東北角暨宜蘭海岸管理處長陳美秀表示，東北角暨宜蘭國家風景區能連續2年獲頒「全球百大綠色旅遊目的地」，除了鬼斧神工的灣岬地質、金沙海灣、龜山島豐富海洋生態，最重要是在地人為這片環境保育用心，在422世界地球日辦理淨岸、淨灘種樹，透過活動宣示四面環海的臺灣海域，有著豐富觀光與生態價值，呼籲全民一起來減碳，愛護大自然！

(中時 )