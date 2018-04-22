《中時晚間快報》姚文智「機蛋大遊行」 萬人嗆柯P

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◎姚文智「機蛋大遊行」 萬人嗆柯P

綠委姚文智今舉辦「機蛋大遊行」，表達參選2018台北市長的決心，但民進黨至今仍未決定是否與現任台北市長柯文哲合作，引發基層不滿。姚文智今受訪時說，遊行的目的就是要守護台灣價值，建設國家首都，希望能翻轉台北，實現對首都的夢想，「整個社會的氣氛跟能量，大家不願意再支持背離台灣價值的市長」。姚文智說，民進黨提名首都市長候選人與願景，是現在最重要的事情，相信高層可以看得到。

◎沙國皇宮外槍聲大作 驚傳政變？

沙烏地阿拉伯首都利雅得皇宮附近，21日晚間突然槍聲大作，驚傳發生政變，王儲穆罕默德•薩爾曼（Mohammed bin Salman）甚至因此緊急前往空軍基地避險。警方稍後出面聲明表示，槍聲是因為要擊落管制區周圍的無人機而響。

◎沖繩麻疹爆退團潮 台灣旅遊業者否認

有日媒報導，因沖繩麻疹疫情擴大，截至20日已有195團、323名旅客取消前往旅遊，其中多數為台灣觀光客。旅遊業者認為，團費有下跌，但並沒有聽說有退團潮，且日媒的數字有問題，到沖繩的團客及班機沒有那麼多。

◎孫國豪吞一級致癌物 曾國城驚呼小心大腸癌

一口接一口愈吃愈順口的美味零食，到底背後藏了多少健康危機呢？明（23日）晚9點中天綜合台36頻道《金牌大健諜》播出主題「罪愛零食停不了 當心健康大崩壞」，邀請到朱芯儀、孫國豪、洪素卿，與主持人曾國城、情報員韋汝以及醫師團許秉毅、陳木榮、李信興、陳柏臣、李婉萍、徐毓聆，一起探討到底哪些零食不能吃？

(中時電子報)

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