日月談畫　百名藝術家揮毫為文創旅遊扎根

2018年04月22日 17:38 中時 沈揮勝

十多名水彩畫家聯合完成之水彩作品。（沈揮勝攝）

百名頂級藝術家，22日齊聚日月潭集體創作，作品提供日管處開發文創，將潭區觀光產業，提升到精神與文化層次。（沈揮勝攝）

水彩畫集體創作。（沈揮勝攝）

藝術大師以日月潭山水為題材，聯合創作。（沈揮勝攝）

藝術大師以日月潭山水為題材，聯合創作。（沈揮勝攝）

完成之作品捐贈。（沈揮勝攝）

完成之作品捐贈。（沈揮勝攝）

創作留影。（沈揮勝攝）

縣場揮毫。（沈揮勝攝）

80多家飯店、農特產銷班及觀光業者合組「大日月潭觀光產業發展協會」，22日與日月潭國家風景區管理處合邀百名頂級藝術家，齊聚向山「日月談畫」，他們集體揮毫，將共同創作的水彩、水墨捐給日管處開發文創，期將潭區觀光產業，提升到精神與文化層次。

與會藝術家包括李轂摩、寧可、柯耀東、黃義永、程雪亞、柳炎辰、王輝煌、廖述麟、林進達、陳光明、姚淑芬、唐龍才、賴威嚴、林富源、王英信、陳耀銓、洪澄清、沈政瑩、洪春成、許民盛、柯適中、曾麗絹，以及前文化部次長林金田、前文化局長游守中等。

他們依水墨與水彩專長分組，分別以「4張全開合併」的超大紙張規格，畫了1張日月潭水彩畫巨構，另1件則為全開宣紙描繪潭區山水。

大日月潭觀光產業發展協會理事長陳明賢表示，日月潭旅遊業者與藝術家聯手行銷日月潭首見於2014年，當時剛開幕的經典大飯店與魚池鄉公所合辦「魚池藝術季」，邀請40多名全台知名藝術家進駐，並免費提供5天4夜之寫生創作遊程。

因時程安排充裕，讓創作者得以悠閒從容深入潭區周邊大小聚落，探訪優質景點、感受鄉村氛圍，透過彩筆表現魚池鄉及日月潭人文、景致之美。

2016年底，「南投縣日月潭民宿發展協會」與日月潭國家風景區管理處合作，再邀37名畫家前來日月潭創作旅遊。

去年夏天，部分應邀進駐的藝術家陸續回流，其中知名水彩畫家劉木林入住經典大飯店個禮拜，邊旅遊邊作畫，最受媒體關注。

這樣的「旅遊寫生」模式，也影響到一般家庭、親子，開始嘗試透過旅遊寄情山水、融入藝文，作更有深度、更具精神層面的體驗與感受。

而22日這場藝術饗宴定名為「日月談畫」，百名藝術家涵蓋南投縣最具代表性的南投縣美術學會與九九畫會，齊聚日管處向山遊客中心「談日月潭、畫日月潭」。

現場搭配飯店與紅茶業者、咖啡產銷班擺設茶席，營造優質產業文化氛圍。未來這些畫作將在日管處及其他地方巡迴展出，並授權日管處印製畫冊並用以設計文創商品。

(中時 )