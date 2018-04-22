達人帶路！與「金箔」為伍的旅程 小資族成為貴族必經之路

2018年04月22日 17:39 中時 徐力剛

老乾杯全新菜單「老乾杯雲丹壽司」，售價380元＋10％。（圖片提供／乾杯集團）

特調「黃金烏龍馬丁尼」，茶香風味濃郁，售價450元＋10％。（圖片提供／台北W飯店）

全台餐飲界吹起「金箔」風，看準現代人喜愛拍照打卡，特色餐點以黃澄澄金箔入饌，打造奢華感十足料理。

臨近新生高架橋Power Beef餐廳，距忠孝新生捷運站僅需5分鐘路程，午間時段店內高朋滿座，每桌必點「土豪丼」尤為吸睛，旅日老闆以日本富士山為靈感發想，以Q彈白飯為基底，螺旋狀鋪上大片Prime等級牛肉，佐以馬糞海膽、加拿大鴨肝提出風味，搭配手掌大金箔點綴，在日光照射下反射出金燦燦光芒，成為時下熱門打卡餐點。

晚間可前往日式燒烤專賣店老乾杯，特色料理「老乾杯雲丹壽司」，精選和牛充滿油脂部位為食材，肥美和牛以金箔點綴更顯尊貴，上桌時由專人進行燒烤，當牛肉放上炙熱鐵網那刻，現場肉香四溢，覆蓋於加入日本海膽、鮭魚卵、黃瓜與紫蘇葉提味的壽司米飯上，富含油脂牛肉入口即化，微鹹海膽有大海滋味，最後由紫蘇特有香氣收尾，讓人意猶未竟。

大啖饕餮美饌後，以精緻調酒為完美一天劃上句點。台北W飯店紫艷酒吧特製調酒「黃金烏龍馬丁尼」，以W自製烏龍茶浸泡琴酒為基底，混合檸檬汁、蜂蜜調味，最後放上菊花與金箔點綴，金黃色酒體酸中帶甜，輕啜一口烏龍茶香餘韻繚繞，搭配酒吧迷幻電音與混合浪漫紫、時尚紅及金屬色調裝飾，度過美好夜晚。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )