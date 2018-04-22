阿富汗選民登記中心爆炸 已31死54傷

一名自殺炸彈客襲擊喀布爾選民登記中心，喀布爾警察局長說，顯然是針對有意參與投票的一般平民。(圖/美聯社)

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中時電子報

阿富汗首都喀布爾發生一起自殺炸彈爆炸事件中，已造成至少有31人死亡、54人受傷，此事件發生在當地一處被指定為選民登記中心的學校，顯然是恐怖份子的目的是阻止阿富汗總統選舉。

半島電視台報導，喀布爾代理警察總長穆罕默德-達烏德-阿明(Mohammad Daoud Amin)說，襲擊事件發生在喀布爾西部的達許伊-巴爾其(Dashte-Barchi)地區，當地上午10點（格林威治標準時間05:30），正有許多民眾前往選民身份登記處辦理，結果一名恐怖份子就在登記所的門口引爆了裝在身上的炸彈，非常多的民眾根本無從躲避，傷亡極大。阿富汗的大選是在10月舉行，並且從4月14日開始，選民需要先去登記處確定自己的公民權身份。

一名阿富汗婦女得知兒子被炸死而悲痛欲絕，趕往醫院想知情況。(圖/美聯社)

據瞭解，達許伊-巴爾其是哈札拉族(Hazara)族較多的地區，該族多半信奉伊斯蘭什業派，在阿富汗裡人口佔有9%，屬於人口較多的少數民族。在塔利班佔有阿富汗政權時，嚴重迫害哈札拉族的生存權，於是哈札拉團結加入北方聯盟陣營，終於在美國加入反恐戰爭以後，2001年驅逐了塔利班，哈札拉人終於平等的權利與地位。然而塔利班還是盤据在喀布爾附近，還是經常攻擊哈札拉地區。

俄國衛星網報導，阿富汗現任總統阿許拉夫．甘尼(Ashraf_Ghani)希望阿富汗各族都可以參加選舉，然而塔利班已經拒絕參加任何議會和地方選舉的提議。

伊拉克的IS武裝集團支部透過網路說，他們與此事件有關。

(中時電子報)

文章來源：Afghanistan: Deaths in attack on ID registration centre in Kabul

文章來源：At Least 31 People Killed, 54 Injured in Explosion in Kabul - Reports

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