台日交流在宅醫療 日本專家肯定偏鄉到宅醫療、大齡食堂

醫護社服界人士共聚一堂，從不同面向研討在宅醫療。（廖素慧攝）

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余尚儒理事長（左）致贈感謝狀給新田國夫議長。（廖素慧攝）
台灣在宅醫療學會理事長余尚儒（左二）夫妻，與日本在宅照護聯盟議長新田國夫（右二）夫妻促進台日在宅醫護的交流。（廖素慧攝）

台灣與日本都是高齡化社會，醫療照護體制互有交流，台灣在宅醫療學會理事長余尚儒醫師與日本在宅照護聯盟議長新田國夫，因而成為忘年之交，22日在在宅醫療研討會上分享台、日從長照到發展社區共生互助醫療未來走向。

70餘歲新田國夫自日本早稻田商學系畢業後，到帝京大學醫學系學醫，後來當外科、急診醫師，他說，30年前他提出在宅照護的理念時被視為醫界「邊緣人」，隨著日本家庭社會結構改變、平均壽命延長、社會型福利制度的崩解，日本政策走向在宅照護，他也變成「核心人物」，台灣余尚儒醫師大概也一樣。

新田國夫表示，高齡社會的現況是病到死之間還有一段長路，這段路應延緩病患失能，幫助其回歸社會自立生活，減少過度花費醫療資源，在宅照護或醫療的作法就是整合醫護、社區資源建置共生互助的支援體系，嘉基發展的「大齡食堂」是佳例。

36歲余尚儒是高醫醫學系、成大公衛所畢業，其日本籍妻子五十嵐祐紀子是台大城鄉所博士，余尚儒舉家從嘉義遷居台東東河村偏鄉行醫，並推動台灣在宅醫療。

余尚儒說，在宅醫療台灣 剛起步，全台現有10個據點，傾聽蒐集民意，再提出切合民眾需求的感動服務，偏鄉老化、醫療資源缺乏問題嚴重，是在宅醫療的出發點。

今年台灣在宅醫療學會到日本取經，適逢花蓮0206大地震，日本在宅在照聯盟募款，委由余尚儒帶回台灣捐款賑災，今天余尚儒致贈感謝狀給新田國夫。

(中時 )

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