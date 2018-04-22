韓職》NC恐龍輸LG雙子 王維中優質好投未奪勝

王維中先發再繳優質先發，但挑戰第3勝失利。(截自NC恐龍臉書)

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中時電子報

效力韓國職棒NC恐龍的王維中今(22日)賽前，已經連3場先發未奪勝，他此役回到主場，對上開幕戰曾交手過的LG雙子，雖隊友給與3分火力奧援，但王維中沒能守住，7上被LG雙子追平後退場，總計投6.1局失3分，再繳優質先發，終場NC恐龍4比5吞四連敗，王維中無關勝敗。

王維中自開幕2連勝後，近3場先發無論投球內容好壞，都與勝投無緣；截至今天賽前，他先發5場戰績2勝1敗、自責分率2.53。不過，王維中本季首度面對LG雙子，繳7局失1分好投奪勝，此次回到主場跟LG雙子二度交鋒，有機會終結「勝投荒」。

然而，王維中1上就遇到麻煩，面對LG雙子開路先鋒李炯宗，遭轟出距離360英呎的左外野陽春炮；隨後王維中又保送下一棒吳智煥，開局就遇到不少麻煩。不過王維中及時穩住陣腳，先把吳智煥牽制出局，接著雖被敲安，但製造雙殺化解危機。

一關過了還有一關，王維中2上又遇亂流，讓LG雙子靠2保送跟1安，製造出滿壘契機；此時LG雙子打序回到李炯宗，他打出三壘滾地球，未料，NC恐龍三壘手朴錫珉卻發生失誤，出局數沒抓到，還讓LG雙子添得第2分。

王維中再度掉分，但沒讓傷害再擴大，投到6局未再失分。NC恐龍打者也有所回應，2下先發動攻勢追回1分，接著5下2出局一壘有人局面，洋炮史庫格斯(Xavier Scruggs)轟出一發左外野395英呎2分炮，助球隊反超比分，也讓王維中取得勝投資格。

比賽到7上，投球數近百球的王維中繼續投球，面對LG雙子後段棒次，他先被代打的鄭周賢敲安，還讓他盜上二壘；接著王維中賞給尹大瑛三振，但被下一棒姜勝淏揮出安打，壘上的鄭周賢快馬加鞭，跑回追平分，比賽再度回到原點。

王維中球數剛好滿百，教練團決定此時將他換下，後援投手接替，未讓他留下的跑者回壘得分；總計王維中用100球投6.1局，被打7安失3分(2責失)，挨了一發全壘打，另有3保送、2K，本季第五度投出優質先發內容。

只是NC恐龍的牛棚戰力，相當不穩定，順利解決7上危機後，8上卻被攻破防線，讓LG雙子攻得2分超前。NC恐龍雖試圖反撲，9下追回1分後，還攻占一二壘有人；但他們沒能把握機會，最後曾發生失誤的朴錫珉，擊出再見雙殺，NC恐龍攻勢就此瓦解。

(中時電子報)

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