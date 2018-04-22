連續27年自辦珠心算大賽　79歲的他盼政府重視國粹

基隆市107年度兒童珠算心算比賽登場，學童全神貫注地應試，期望奪得佳績，圖為幼童組亞軍吳囷橣。（張穎齊攝）

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中華民國兒童珠算協會理事長吳文雄，已連續27年自掏腰包舉辦基隆市珠心算大賽，今年已79歲的他，期盼珠心算能獲得政府重視。（張穎齊攝）
基隆市107年度兒童珠算心算比賽登場，學童們各個全神貫注地應試，期望奪得佳績。（張穎齊攝）

「辦學就是要用心！」基隆市107年度兒童珠算心算比賽大會今（22）日在基隆長榮桂冠酒店登場，共有170名基隆市各國中、國小及幼稚園的學生選手參賽角逐冠軍，競爭激烈，而舉辦此賽事的中華民國兒童珠算協會理事長吳文雄，已經連續27年不惜自掏腰包，親自辦理，今年已79歲的他慨然表示：「只希望喚起政府對珠心算國粹的重視！」

吳文雄曾在台北商專（今國立台北商業大學）擔任教授財稅的老師，對於教育懷有莫大的熱忱，有感於政府並未重視「珠心算」這一塊，於是他在52歲開始自費舉辦基隆市的珠心算大賽，即使退休後仍持續為教育界盡心盡力地無私付出，27年來不惜耗資700萬元，藉此培養孩子對珠心算的興趣，激發潛能。

「孩子的教育不能等！」吳文雄表示，比賽屬免費公益活動，目的在發揚台灣珠心算固有文化，增進學生研習珠心算之興趣，自1992年起迄今，已連續舉辦27年，參加者一律免繳任何費用，所有活動經費及獎學金，均由他1人自掏腰包支付，期待拋磚引玉，喚起政府對珠心算國粹的重視。

當天賽事結果，由林旻諺獲得幼童組冠軍、吳囷橣獲得幼童組亞軍；1年級組冠軍吳孟軒；2年級組冠軍顧紘睿；3年級組冠軍廖冠穎；4年級組冠軍林瑞辰；高年級暨國中組冠軍許惟喆。

吳文雄指出，珠心算是不藉任何工具，在腦海裡依照珠算運珠原裡，以快速反應的方式，為鼓勵學童努力研習珠心算，特別設置獎學金，凡獲得第1、2名之選手，且於賽後1年內，通過全國珠心算檢定心算8段及珠算初段以上者，均可提出獎學金申請。

基隆市長林右昌表示，科技的基礎在於數學，數學的基礎在於計算，若珠心算學得好，數理學科就會有信心；基隆市議長宋瑋莉則說，參加本項比賽長達20幾年，見證對吳文雄自費推廣珠心算的歷史，無私的心令她非常感佩。

(中時 )

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