難忘母親節！柯淑勤感動兒子送瓜子 、方文琳看到一桌菜大飆淚

2018年04月22日 18:18 中時 林淑娟

母親節即將到來，台視八點檔大戲《情·份》演員柯淑勤和方文琳，戲裡戲外都有孝順又貼心的小孩，柯淑勤分享過去收到最特別的母親節禮物，竟是「兩包瓜子」！原來是當時年紀還小的兒子，偷偷觀察到她平時在家喜愛吃某種牌子的瓜子，特地用身上有限的零用錢去買、令她大感意外。方文琳則曾被女兒的一手好菜感動到大哭。

柯淑勤表示，因為會覺得孩子平常不會特別記媽媽用什麼、吃什麼，但兒子卻默默的觀察到她平常很愛在家嗑瓜子，「其實媽媽們要的真的不是什麼貴重的東西、而是一種貼心」。

方文琳表示，兩個女兒除了從小喜歡做令她感動的小卡片外，喜歡烹飪料理的大女兒還曾在母親節煮了一桌好菜，在廚房忙了一整個下午，她看了之後感動到崩潰大哭，她說：「當天其實我剛接到一個劇本，也是描寫母女之間的感情，跟現實生活中我們的互動很像，當我在房間看完劇本淚眼汪汪、感觸很深，女兒喊開飯，看到一桌子的菜，當下我感動到崩潰大哭，因為她做得實在是太精緻了、而且非常好吃！」

該劇18日播出後受到不少女性觀眾支持，一年一度母親節即將到來，三位主要演員羅時豐、柯淑勤和方文琳也趁拍戲空檔參與母親節商品募集公益活動，親簽八點檔《情·份》特製的限量母親節賀卡，送給訂購公益母親節商品的粉絲。觀眾只要預購「育成集賢庇護工場」的「母親節洛神花圈圈手工餅乾」，將由「安得烈食物銀行」寄送給貧童，而訂購者將能獲得《情·份》特製的限量母親節簽名賀卡，參與活動的柯淑勤感動表示：「商品可以送到弱勢家庭讓他們共享母親節的喜悅，我覺得很溫暖、很溫馨。」

愛心不落人後的羅時豐也表示：「很有意義的一個活動，希望大家多多響應！」；方文琳則呼籲粉絲做愛心永遠不分節日，邀請大家一同參與：「大家可以上網訂購憨兒親手包裝的產品，也讓憨兒有工作機會！」即日起至2018/5/9止，透過 「集食送愛活動」(https://goo.gl/iXcrMd)預購育成集賢庇護工場的母親節洛神花圈圈手工餅乾，將由安得烈食物銀行寄送給貧童。

(中時 )