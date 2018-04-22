西螺人復興消失的北管曲藝　屏東樂團來打氣

2018年04月22日 19:22 中時 周麗蘭

屏東「峰岳閣」團員一下車就排好隊伍隆重奏曲，表達對螺城園的誠摯的祝福。（周麗蘭攝）

螺城園以傳統北管樂曲排場陪襯「扮仙」。（周麗蘭攝）

西螺「螺城園」（藍衣者）與屏東「峰岳閣」（灰衣者）惺惺相惜，互贈匾額打氣。（周麗蘭攝）

周麗蘭／雲林報導

西螺七崁武術四大流派之一的勤習堂，70年前的武館師父武藝、曲藝兼備，能打拳也能演奏北管，武術雖式微但仍在，曲藝傳統已走入歷史。一群年輕人不捨西螺北管文化消逝，3年前組成「螺城園」樂團復興，22日屏東的「峰岳閣」樂團特來打氣。

百年前勤習堂在西螺鎮上的「錦城齋」有一曲館，供奉西秦王爺的錦城齋至今仍在，但北管音樂已消逝無蹤。

西螺七崁武術文教基金會執行長李明哲指出，西螺有句諺語「聽曲市仔頭錦城齋，看武街仔尾勤習堂」，武藝、曲藝相互輝映可見一斑，去年承辦體育署「運動i臺灣計畫」，螺城園特來贊助表演，復刻60、70年前的歷史片段。

「螺城園」是近幾年才組成，在證券公司上班的廖國利不捨西螺的北管文化消逝，8年前在臉書組團，3年前正式成立「螺城園」，10幾個團員從小學生到七旬老人都有。

廖國利表示，西螺沒有北管樂團已很長一段時間，命名為螺城園是懷念先人留下的曲館「錦城齋」，盼能復興西螺曲館文化，惜錦城齋的曲風無人記得了。

螺城園去年前往屏東向「峰岳閣」樂團求教交流，峰岳閣22日特地南下西螺，以樂會友。峰岳閣一行40人以古禮隆重拜訪，螺城園也一路燒金、奏樂迎接，場面隆重感人。

廖國利表示，峰岳閣比螺城園早3年成立，創團的艱辛程度雷同，因此特來打氣。雙方互贈匾額「峰岳流傳」、「曲揚螺城」。螺城園贈予的匾額仿古雕刻獅子、螺、雞三種動物，台語諧音「西螺街」。

(中時 )