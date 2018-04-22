麻疹疫情延燒民眾搶打疫苗 藥廠剩三萬劑緊急調貨

2018年04月22日 18:28 中時 鄭郁蓁

麻疹疫情延燒，國內陸續爆發台灣虎航、林口長庚醫院的群聚感染，造成部分民眾搶打麻疹、德國麻疹、腮腺炎(MMR)三合一疫苗，藥廠透露這兩周自費疫苗用量暴增，存貨剩3萬劑，已向原廠緊急調貨。衛福部疾管署建議，醫護人員、航空人員、短期內要出國的民眾可考慮自費施打麻疹疫苗，尤其是前往麻疹流行地區或年齡層落在20至40歲的民眾。

台灣自今年3月29日公布首例境外移入麻疹個案後，疫情不斷延燒，除了造成台灣虎航小規模群聚感染外，林口長庚醫院也爆發院內感染。

疾管署統計，目前全台共有22例麻疹確定病例，15例為國內感染、7例境外移入，目前全台麻疹接觸追蹤者達5103人，確診人數創下9年同期新高。

供應國內自費麻疹三合一疫苗的默沙東藥廠指，近期市場用量增加好幾倍，已向原廠緊急調貨，若國外還有存貨，運送到國內經檢驗封緘程序，需一段時間才能供應給醫療院所，目前存貨約3萬劑，供應給台大等70家醫療院所。

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，台灣於1978年開始提供公費接種MMR疫苗，目前國內40歲以上的中壯年沒打過疫苗，但多已自然感染後具免疫力，當前20歲以下的族群也還在疫苗保護力範圍中，僅有介於20至40歲族群，因接種疫苗的保護力會隨時間下降，感染風險最高。

莊人祥坦言，平均一年約有四萬劑自費存量，但今年四月初突然就有診所訂走一萬劑，目前的自費疫苗存量，短期內不足以讓所有想施打的民眾都能接種，建議醫護人員、航空公司機組員及20～40歲計畫前往麻疹流行地區者優先施打，尤其滿1歲、5歲分別應接種第一劑和第二劑麻疹三合一疫苗的小朋友，若還沒接種應儘速接種。

(中時 )