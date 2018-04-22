影》林益全挨砸 富邦悍將和中信兄弟又爆衝突

2018年04月22日 18:33 中時電子報 蔡銘仁

陳琥砸中林益全，富邦和中信爆發口角衝突。(取自Youtube)

富邦悍將和中信兄弟前天才因近身球，兩度清空板凳，時隔1天，兩隊今(22日)展開系列賽最後一戰，比賽到4下，中信先發投手陳琥對決富邦的林益全，投出砸中右腳的觸身球，引起富邦球員不滿衝上場，雙方板凳清空，在場上對峙數分鐘才散去。

富邦前天和中信交手，兩度因危險球，引爆雙方口角衝突，昨役未再有狀況出現。然而，陳琥先在3下對林哲瑄投出擊中左手的觸身球；接著4下1出局，他再砸中林益全右腿。林益全不滿看著陳琥，富邦休息室也一陣騷動，接著陳鴻文率先衝出休息室，雙方板凳再度清空。

對峙過程中，陳鴻文和倪福德被拉開在一旁，情緒相當激動；風波平息後，裁判各給兩隊1次警告，只要再有觸身球或危險球出現，除了警告，將直接把守備方的投手及總教練驅逐出場。陳琥繼續留在場上，挨砸的林益全則被換下場，改由林旺衛上場代跑。

陳琥前3局讓富邦無安打，即便意外狀況出現，還被盜上二壘，他依舊保持沉穩，解決高國輝和范國宸，化解4下失分危機。另一方面，富邦先發洋投羅力也很神勇，前5局僅被打3安、無失分，飆出7次三振；他5上送給曾陶鎔三振，也助富邦達成隊史1000K里程碑。

陳琥6下續投，被高孝儀打出安打後，右手食指破皮退場；中信緊急換上陳柏豪接替，他雖牽制一壘失誤，但高孝儀滑進三壘時，滑過頭離開壘包，遭觸殺出局。壘上沒了跑者，陳柏豪穩住陣腳，二壘有人時K掉林旺衛，安全下莊。前6局打完，兩隊仍維持0比0僵局。

(中時電子報)