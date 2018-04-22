地球日：為保護孔雀 雲南戛灑江水電站停建

2018年04月22日 19:07 旺報 李鋅銅

去年3月，大陸雲南紅河為保護只有500隻的大陸國家一級保護動物野生綠孔雀，決定停建水電站。1年後的今天，野生綠孔雀臥在河灘上曬太陽，鱗狀的多彩羽毛在陽光下格外亮麗。在世界地球日前夕，環保組織野性中國一位工作人員表示，「這是獻給世界地球日最美好的禮物。」

雲南紅河中上游的河谷地帶，流水淙淙，原始雨林密布，是大陸國家一級保護動物綠孔雀的棲息地。這一瀕危物種，因棲息地規劃建設水電站而備受環保組織和社會各界關注。

去年3月，野性中國發文稱位於紅河支流戛灑江的戛灑江一級水電站建設破壞綠孔雀棲息地。經過多方努力，水電站已暫停修建，河灘得以保住。保育人士說，保衛綠孔雀將是一場持久戰，希望在4月22日的世界地球日當天，以影像記錄的方式讓更多的公眾認識到保護綠孔雀的迫切性。

在距紅河2300公里外的甘肅武威騰格里沙漠的南部邊緣，一片2000多畝的草方格沙障，已成為阻止沙漠化擴張的一道堅實防線。這是由大陸自行研製的全球第一台立體固沙車鋪設的第一片機械化治沙草方格沙障。從人海戰術、人工作業到機械化作業，甘肅啟動了人類機械化治沙新時代。

多功能立體固沙車擁有11項實用新型技術及發明專利。用機械化鋪設草方格，插草深度15公分，草沙障高度30公分左右。與人工相比，立體固沙車速度約是人工的180倍，可從根本上解決沙漠化速度快於人工治沙速度的難題。不僅降低成本，作業更規範化，大大增加了沙漠表面的粗糙度，消減風力，阻止流沙移動並截留雨水，比人工固沙的品質要高、固沙效果更好。

草方格沙障，是用麥草、稻草、蘆葦等材料在沙漠中紮成方格，是一種防風固沙，涵養水分的治沙方法。由於是在寧夏的沙坡頭展開，因此也有人稱為「沙坡頭治沙模式」，沙坡頭也因治沙成就卓越、經驗豐富被世界治沙同行評為「全球環境保護500佳」。在世界地球日當天，大陸無數沙漠英雄仍在繼續為生態地球貢獻心力。

(旺報 )