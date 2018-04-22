大陸高等教育品質獲歐洲認可 大學到歐洲開課

2018年04月22日 19:05 旺報 李鋅銅

最近一個月，大陸兩所頂尖大學紛紛走出國門、登陸歐洲。除了北大、清華之外，2016年廈門大學；2014年同濟大學都在海外辦課程。大陸高校經歷多年發展，自身教育實力、教育品質也逐漸受到其他國家的認可，是高校「走出去」辦學的重要基礎。

當地時間4月17日下午，清華大學米蘭藝術設計學院及中義設計創新基地在義大利米蘭舉行掛牌儀式。這是清華大學全球戰略的重點之一，也是清華大學在歐洲設立的首個教育科研基地。4月初，北京大學120周年校慶海外慶典暨北京大學匯豐商學院英國校區啟動儀式在英國牛津郡舉行，是北京大學的首個海外校區，也是中國高等學府第一次以獨資、獨立經營、獨立管理的形式走出國門開辦的海外校區。

北京大學辦牛津校區的消息也引來了英國廣播公司（BBC）、《衛報》、《泰晤士報》等英國主流媒體高度關注。《紐約時報》、法國國際廣播電台等媒體均給予關注和報導。《衛報》稱，北京大學是中國頂尖大學之一，北大這一舉動顯示了中國正在加強和提升頂尖大學在全球的地位。《泰晤士報》則以《北大在牛津建立了一個競爭對手》為標題，意指同城的牛津大學商學院正迎來一位競爭對手。

其實，自20世紀70年代起，大陸教育就展開境外辦學。截至2016年3月，大陸高校境外辦學機構已達5個，辦學項目數量已達98個，分布在14個國家和地區；另有474所孔子學院以及孔子課堂；大陸已有35所高校赴境外開展辦學活動。

除了最近的北大、清華，2016年，廈門大學馬來西亞分校便招收了首批新生；2014年，同濟大學在義大利佛羅倫斯設立初期以暑期課程、短學期、短期培訓為主的海外校區；2011年，由蘇州大學投資創辦並控股的寮國蘇州大學成立，舉辦全日制本科和研究生（碩士和博士）教育。

大陸高等學府近年來對於開闢「海外分校」的熱情愈高，主因是大陸境外辦學已進入難得的歷史發展機遇期。有專家指出，一方面是大陸國力提升以及「一帶一路」倡議為各類院校創造了良好的外部發展環境；再加上大陸的經濟、科研、人才累積，也為大陸高等教育「出海」提供雄厚基礎。

(旺報 )