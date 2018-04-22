大陸高等教育品質獲歐洲認可 大學到歐洲開課

友善列印
旺報

最近一個月，大陸兩所頂尖大學紛紛走出國門、登陸歐洲。除了北大、清華之外，2016年廈門大學；2014年同濟大學都在海外辦課程。大陸高校經歷多年發展，自身教育實力、教育品質也逐漸受到其他國家的認可，是高校「走出去」辦學的重要基礎。

當地時間4月17日下午，清華大學米蘭藝術設計學院及中義設計創新基地在義大利米蘭舉行掛牌儀式。這是清華大學全球戰略的重點之一，也是清華大學在歐洲設立的首個教育科研基地。4月初，北京大學120周年校慶海外慶典暨北京大學匯豐商學院英國校區啟動儀式在英國牛津郡舉行，是北京大學的首個海外校區，也是中國高等學府第一次以獨資、獨立經營、獨立管理的形式走出國門開辦的海外校區。

北京大學辦牛津校區的消息也引來了英國廣播公司（BBC）、《衛報》、《泰晤士報》等英國主流媒體高度關注。《紐約時報》、法國國際廣播電台等媒體均給予關注和報導。《衛報》稱，北京大學是中國頂尖大學之一，北大這一舉動顯示了中國正在加強和提升頂尖大學在全球的地位。《泰晤士報》則以《北大在牛津建立了一個競爭對手》為標題，意指同城的牛津大學商學院正迎來一位競爭對手。

其實，自20世紀70年代起，大陸教育就展開境外辦學。截至2016年3月，大陸高校境外辦學機構已達5個，辦學項目數量已達98個，分布在14個國家和地區；另有474所孔子學院以及孔子課堂；大陸已有35所高校赴境外開展辦學活動。

除了最近的北大、清華，2016年，廈門大學馬來西亞分校便招收了首批新生；2014年，同濟大學在義大利佛羅倫斯設立初期以暑期課程、短學期、短期培訓為主的海外校區；2011年，由蘇州大學投資創辦並控股的寮國蘇州大學成立，舉辦全日制本科和研究生（碩士和博士）教育。

大陸高等學府近年來對於開闢「海外分校」的熱情愈高，主因是大陸境外辦學已進入難得的歷史發展機遇期。有專家指出，一方面是大陸國力提升以及「一帶一路」倡議為各類院校創造了良好的外部發展環境；再加上大陸的經濟、科研、人才累積，也為大陸高等教育「出海」提供雄厚基礎。

(旺報 )

地球日：為保護孔雀 雲南戛灑江…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。