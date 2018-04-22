南市綠議員初選民調最後衝刺 成各政治勢力布局議會角力戰

有20年議員資歷的邱莉莉表示，現任議員占有口碑與選民服務較多的優勢。（程炳璋攝）

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民進黨台南市議員初選民調23日至26日開始，22日成為各黨內參選人最後衝刺的假日，各參選人卯足勁穿梭街頭拜票，有資深黨員分析，這場初選猶如派系在議會布局的角力戰。

民進黨台南市議員黨內初選採高額提名，黨內共47人登記要搶35席，競爭激烈，民調前夕，現任與非現任都不敢掉以輕心，現任議員挾著服務案件較多與問政口碑優勢競爭，而新人參選者背後，多數有「政治勢力」資源相挺。

民進黨規定台南市議員黨內初選參加者要先繳交50萬元，門檻比參選台南市議員資格要繳20萬還高，仍有不少打著新人旗號的參選者，其實這群「新人」幾乎人人早有政治背景，或者是倚靠的「政治勢力」。

民進黨台南市議員黨內初選等於是派系在議會布局的卡位戰，派系的參選人在初選建立結盟關係，年底正式選舉即可策略合作，掛上合照看板，彼此拉抬，未來進入議場，更方便拉黨結派，選出「自己人」的議長，取得更多的政治資源。

相較新人倚靠政治勢力挹注資源，現任的資深議員端看問政口碑與選民服務案件，有5屆台南市議員資歷的民進黨籍議員邱莉莉就認為，一樣勤跑基層拜票，因為自己20年來已累積不少選民服務量，在口碑上比較獲得選民認同，個人的辨識度也較高，不少選民主動表態願意支持電話民調。

(中時 )

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