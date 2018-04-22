「繼續努力可以超越我」！JR天天練發聲全因歌神這席話

JR在後台與歌神張學友合影。（天晴音樂）

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JR參拜濟公禪師。（天晴音樂）
JR參拜濟公禪師。（天晴音樂）
JR專程返台參加路跑。（天晴音樂）

JR紀言愷最近在橫店長駐拍攝《濟公伏魔錄》，日前為參加ELLERUN With Style路跑活動，獲得短暫假期返台3天，但他已長達一個月不在台灣，回台後戲稱有八萬件事情要做。其中最開心的莫過於可以和貓少爺羅賓以及狗女兒小胖妹相處，並且趕上了他的偶像、歌神張學友在台北小巨蛋的演唱會，除了和師姐王心凌及經紀公司同事們坐在三樓包廂欣賞演出，全程跟著又唱又跳，並且幸運地在唱片公司安排下，進入後台和歌神合照。

由於JR這次在《濟公伏魔錄》飾演濟公本尊，因此一下飛機就被經紀人帶著前往「靈源寺」上香，靈源寺供奉濟公禪師，更有著北台灣最大的濟公禪師神尊，飾演濟公的他虔誠祈求拍戲順利、未來播映時候能夠獲得好評。這次演出是JR個人演藝生涯的大突破，不但首度挑戰古裝仙俠劇，更有許多武打動作，雖然小傷不斷，他也甘之如飴。

參拜完濟公之後他將自己的行程排滿，從頭皮保養、做臉，跑銀行一直到保養車子。除了忙著私人行程，這次他返台主要是為了汽車廠商拍攝形象照片，以及參加ELLE風格路跑活動，堪稱馬不停蹄。

在忙碌的行程之中，更碰巧遇上他的偶像張學友在小巨蛋開唱，JR說自己實在太幸運，竟然有機會可以在忙碌行程中欣賞歌神的演出，聽到張學友唱到自己的愛歌時，更激動大叫，堪稱最盡職的歌迷。演唱會後他更在唱片公司安排之下，進入後台和歌神合照。他說以前主持節目的時候，曾經遇到張學友來台宣傳新專輯，他不知道哪來的膽子，竟然在張學友面前唱起了〈愛是永恆〉，他笑說當年真是初生之犢不怕虎，而歌神竟也非常大器地稱讚這位「小朋友」唱得不錯，還說「你繼續努力將來可以超越我」。

JR說張學友的這番話對他的激勵不小，這麼多年來他始終沒放棄歌唱，每天練習發聲，也是因為記得張學友的提醒，歌神不論嗓子身形狀態至今依然保養得宜，更讓JR佩服不已，他說，前輩都這麼努力，晚輩更不能懈怠。

JR返台僅3天，週日一大早又飛回橫店繼續拍攝《濟公伏魔錄》，他同時不辭辛勞地手提幾十盒鳳梨酥回去和劇組同仁分享。他說，最不捨的就是狗女兒和貓少爺，希望下次回台灣時寶貝們不會對他生氣。

(中時 )

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