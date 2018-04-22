２原因告訴你 為什麼孕期需多吃蔬菜！

2018年04月22日 19:12 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

日本國家兒童健康和醫學中心等研究小組2018年發表證實，在懷孕早期吃很多蔬菜的孕婦與吃很少量的孕婦相比，孩子氣喘症狀在兩歲時的發生率降低了40％。

研究小組2010年5月至11月13日期間訪問該中心的310名孕婦的母親和子女做分析，並考慮到母親的氣喘病史等情況，發現懷孕未滿16週最常吃蔬菜的那組（平均一天攝取286克），相比最少組（每天攝入78克），發現氣喘症狀的發作率比較低約40％。特別是含大量葉酸的菠菜和茼蒿等蔬菜，以及維生素C的十字花科蔬菜如綠色花椰菜、包心菜、大白菜。

中心婦產科研究小組的醫務人員康平小川認為，給予懷孕初期的孕婦飲食指導，那時也是胎兒呼吸開始形成期，或許能降低兒童未來可能氣喘的危險。

然而，根據營養與營養學雜誌上發表的研究，只有約一半的孕婦吃了一定量的新鮮水果和蔬菜。

懷孕期間吃蔬菜有什麼好處？有兩個重要的原因：母親的長期健康和未出生的孩子的健康，包括寶寶的健康出生體重和降低長期健康並發症和疾病的風險，而且懷孕期的營養也是哺乳期成功的基礎，專長遺傳印記研究的婦產科醫師，同時也是五個孩子的爸爸傅德（Gareth Forde,MD）指出。

蔬菜在懷孕期間對baby的好處

胎兒發育9個月期間完全依靠母親健康飲食的能力，蔬菜是其中不可或缺的一部分，包括：

1.β-胡蘿蔔素

有助細胞和組織的發展有助於新生嬰兒抵抗環境中的病毒和細菌，以及視覺生長。貝塔胡蘿蔔素也是健康免疫系統所必需的。良好來源如胡蘿蔔、南瓜、地瓜、菠菜、包心菜。

2.維生素C

不僅對健康的骨骼和牙齒發育非常重要，而且有助於結締組織（肌腱，軟骨等）的生長。良好來源包括：綠色花椰菜、菠菜。

3.葉酸

這種B族維生素對嬰兒的健康成長很重要，甚至在母親懷孕前也是如此。醫生建議，受孕前至少3個月，女性每天至少要攝取400微克葉酸，以降低高達70％的風險，避免嬰兒出生時會出現神經管缺陷如脊柱裂。葉酸的蔬菜來源包括：生菜、黃瓜、菠菜、蘆筍、綠色花椰菜。

蔬菜在懷孕期間對媽媽的好處

孕婦保持健康的體重（我國國健署建議以增加10-14公斤為宜）、控制血壓、降低貧血風險。計劃懷孕或已經懷孕的媽媽應尋找特定營養素的以下益處。

1.鉀

這種礦物質有助於平衡液體水平，調節血壓，並幫助肌肉運作良好。孕婦的血容量可增加多達50％，電解質（包括鉀）量稍增加。懷孕的母親如果發生腿抽筋，尤其是在夜間，應該考慮他們的鉀攝入量是否足夠。提供鉀的蔬菜包括：洋芋、紅蘿蔔、豌豆、菠菜。

2.纖維

特別有助於調節女性的消化系統，有助降低女性患妊娠糖尿病的風險，預防便秘，並處理痔瘡等疾病。可以提供纖維的蔬菜包括：地瓜菠菜、煮熟的胡蘿蔔、綠色花椰菜、甜玉米。

該吃多少蔬菜？

每天至少要吃5份各種水果和蔬菜（2份水果3杯蔬菜），可以是新鮮的，冷凍的，罐裝的，乾的或榨汁的。並且務必請你仔細清洗。

(中時電子報)