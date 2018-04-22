幼童也會偏頭痛 症狀來得快去得快 家長多不察

2018年04月22日 19:16 中時 曹婷婷

奇美醫學中心兒科部主治醫師賴明琪說，適當運動與充足睡眠有助改善偏頭痛。(曹婷婷攝)

頭痛要人命，但你知道幼兒也可能有偏頭痛嗎？奇美醫學中心兒科部主治醫師賴明琪說，門診遇過4歲童偏頭痛，每每休息一下就好，且發作沒有周期性，常被家長忽略，甚至也有幼兒症狀反應在肚子痛，且兒童與青少年約40％會因睡眠不足而惡化，適當運動與充足睡眠有助改善。

台南22日傳出一名郵差因失眠頭痛尋短，日前報載一年輕女生因不典型頭痛1年看診達385次，台灣頭痛學會理事長、奇美醫學中心全人醫療科主任暨神經內科主治醫師林高章指出，如無適當處置或就醫，頭痛真的會要人命，不容輕忽。

賴明琪說，偏頭痛不是成人專利，只是兒童與青少年偏頭痛來得快去得也快，家長通常一開始都以為孩子只是鬧脾氣，根據統計，3到7歲約3％出現偏頭痛、7到11歲約10％，幼兒時男多於女，但到了青春期，男女比例變成1比3。

林高章說，台灣患偏頭痛成年人至少150萬人，包含青少年及兒童，可能超過200萬人。偏頭痛發作時，病人頭部會感受搏動性、中至重度疼痛，未治療或治療無效時會持續至少4小時，合併噁心或嘔吐、畏光及怕吵等現象，許多病人日常作息深受影響，甚至必須臥床休息。

賴明琪說，偏頭痛存在明顯家族史，父母單方若有偏頭痛的話，小孩約4、5成機率也有偏頭痛，若父母雙方都有偏頭痛，小孩偏頭痛機率則達到6至7成。

她提醒，兒童和青少年偏頭痛不同於成人，通常為2側前額，而非一邊，有時也會枕部頭痛，且時間較短，通常2至4小時內會改善，呈現發作較快，有時15分鐘內就大痛。此外，有偏頭痛體質的孩童，容易出現反覆性腸胃不適、肚臍周圍的腹部悶痛，甚至週期性嘔吐。

奇美醫學中心22日在台南市文化中心舉辦偏頭痛病友會活動，主題著重在兒童和青少年偏頭痛及慢性偏頭痛的治療，安排醫師進行講座及互動交流，吸引不少病友及民眾參加。

(中時 )