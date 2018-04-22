大甲媽回鑾鎮瀾宮

為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香行程，22日晚回鑾鎮瀾宮安座，媽祖鑾轎繞行大甲市區，信眾燃放爆竹震耳欲聾，一群小朋友練習張嘴摀耳。（黃國峰攝）

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為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香行程，22日晚回鑾鎮瀾宮安座，沿途信眾夾道恭迎，估計有20萬信眾擠爆大甲。（黃國峰攝）
為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香行程，22日晚回鑾鎮瀾宮安座，各地陣頭遊行大甲街頭，恭迎大甲媽祖回鑾。（黃國峰攝）
各地陣頭遊行大甲街頭，恭迎大甲媽祖回鑾，有的沿街發放糖果討吉利。（黃國峰攝）
為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香行程，22日晚回鑾鎮瀾宮安座，沿途信眾夾道恭迎，「稜轎底」求平安。（黃國峰攝）
為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香行程，22日晚回鑾鎮瀾宮安座，各地陣頭遊行大甲街頭，恭迎大甲媽祖回鑾。（黃國峰攝）
為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香行程，22日晚回鑾鎮瀾宮安座，各地陣頭遊行大甲街頭，恭迎大甲媽祖回鑾。（黃國峰攝）
為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香行程，22日晚回鑾鎮瀾宮安座，媽祖鑾轎繞行大甲市區，信眾燃放爆竹歡迎到處煙霧嬝繞。（黃國峰攝）
為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香行程，22日晚回鑾鎮瀾宮安座，媽祖鑾轎繞行大甲市區，民眾爭扶鑾轎，求個好運氣。（黃國峰攝）
為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香行程，22日晚回鑾鎮瀾宮安座，沿途信眾夾道恭迎，「稜轎底」求平安，由於信眾太多，工作人員忙著要求信眾二個二個排好。（黃國峰攝）

為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香行程，22日晚回鑾鎮瀾宮安座，各地陣頭遊行大甲街頭，恭迎大甲媽祖回鑾，沿途信眾夾道恭迎，「稜轎底」求平安。

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