梁正群記憶力大衰退！自曝一整年「忘記拉拉鏈」

2018年04月22日 20:01 中時 林淑娟

梁正群（左起）、李千娜、高英軒不計酬勞力挺學生畢製微電影《最後的記憶》。（蘇蔓攝）

李千娜不計酬勞力挺學生畢製微電影《最後的記憶》。（蘇蔓攝）

李千娜不計酬勞力挺學生畢製微電影《最後的記憶》。（蘇蔓攝）

梁正群在微電影《最後的記憶》飾演得了早發性阿茲海默症逐漸忘了所有人的青年。（蘇蔓攝）

梁正群在微電影《最後的記憶》飾演得了早發性阿茲海默症逐漸忘了所有人的青年。（蘇蔓攝）

梁正群、李千娜、高英軒力挺羅越執導的學生畢製微電影《最後的記憶》。（蘇蔓攝）

梁正群、李千娜、高英軒受邀演出開南大學畢製作品《最後的記憶》微電影，梁正群片中飾演罹患早發性阿茲海默症的34歲青年，戲外的他笑說，接演這角色後，更驚覺自己記憶力漸漸衰退的現實，除了像片中男主角會忘了車停在哪，他也常會把眼鏡戴在頭頂上卻到處找不到，最誇張的是：「去年我一整年都經常忘了拉拉鏈！」

梁正群說，他不知何故，去年突然記憶力嚴重變差，最誇張也是最令他害怕的是經常忘了拉拉鏈，幸好現在衣服大多很長會蓋住，每次都是上廁所時才發現，慶幸的是，還有沒被當眾發現過，「就算有人看到，也沒人跟我講」，當時的他對這件事產生恐慌害怕，開始變得神經質，經常會忍不住轉過身去檢查一下拉鏈有沒有拉上，加上他經常偏頭痛，也懷疑過自己腦子是否有問題。

學錄音的他過去曾在大學任教，指導傳播科系學生收音工程，這次以男主角身份參與學生畢業製作40分鐘微電影演出，坦承自己經常「老師魂」再度上身，特別是攸關自己專業的「錄音」細節，每當發現有錯時，就會很想糾正他們，但礙於自己是演員可能踰矩，又必須強忍住，所以通常都是事後再提醒他們！這次願意接演，除了支持學生，另一個原因是演他老婆的是李千娜，兩人過去曾多次合作，小有交情，每次合作都能再碰撞出新火花。

李千娜聽到梁正群自曝記憶力大不如前，笑說她自己目前「維持得很好，應該還可以再維持個5年吧」，因為當演員最重要的就是記憶力，如果拍戲忘詞真的很要命。雖然她目前還沒有記憶力衰退的困擾，但她說，自己的奶奶其實也得了失智症，連兒子（李爸爸）也認不得了，讓她們身為兒孫的在旁看了覺得心酸難過，她因此常鼓勵爸爸多運動、打麻將，玩到好玩的手遊也推薦爸爸一起下載玩，就是希望爸爸的頭腦不會太早退化。

李千娜與梁正群這次都不計酬勞支持學生微電影，兩人拍戲過程中除了演員身份，更像是「小老師」般，給了導演羅越和劇組許多協助，她還自嘲根本是「總企劃」，除了推薦梁正群演男主角，她還包辦了主題曲的詞曲創作和主唱，連後製剪接也都提供許多意見，「拍學生片本來就沒有什麼錢，我不是看錢做事的人，這個早發性阿茲海默症的社會議題過去較少人關注，題材很吸引我，而且學生真的很需要我們幫助，他們好不容易才找到藝人幫忙，我可以把我知道的經驗告訴他們」。

(中時 )