新北市圖中和分館「穆斯林文化日」 體驗伊斯蘭文化

中和分館設置全台公共圖書館首座的穆斯林祈禱室，方便穆斯林讀者祈禱使用。（王揚傑翻攝）

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穆斯林來臺或居住人口與日俱增，為友善新移民，新北市立圖書館中和分館特別設置了全台公共圖書館首座穆斯林祈禱室，提供祈禱空間服務，並於今（22）日舉辦穆斯林文化日活動，透過一系列活動，讓大家體驗伊斯蘭文化，推動多元文化交流。

新北市圖表示，伊斯蘭教是世界三大宗教之一，隨著信奉伊斯蘭教的印尼移工及學生來台人數與日俱增，加上原本在台的伊斯蘭教人口，全台約有30萬穆斯林。

每天5次的祈禱對穆斯林教徒來說是十分重要的儀式，為尊重不同的信仰文化，中和分館特別設置了全台公共圖書館首座的穆斯林祈禱室，除了備有古蘭經、禮拜毯、禮拜方向、古蘭經、帽子、頭巾、麥加指標、雙語標示，圖書館廁所內亦增設了淨下設備（洗滌器），以及熱水提供的貼心服務，打造舒適便利的禱告空間，方便穆斯林讀者祈禱使用。

中和分館22日舉辦穆斯林文化日活動，現場有伊斯蘭美食、人體彩繪、傳統服飾、阿拉伯書法表演、以及特色文物展示等，讓民眾一窺異國風俗。

新北市副市長呂衛青、土耳其籍藝人吳鳳、中國回教協會張明峻理事長、台北清真寺趙錫麟教長、政治大學阿語系金玉泉教授等均到場參與活動，金玉泉教授亦特別現場揮毫阿拉伯書法贈予副市長呂衛青。

呂衛青表示，台灣已是多元文化社會，新北市為全國多元族群人口比例最高的城市，新北市推動多元文化，圖書館除了設置「多元文化專區」，讓外籍學生或移工在台灣仍可接收到國家最新訊息，更打造穆斯林友善環境，設置祈禱室，舉辦穆斯林文化日活動，讓大家可以與不同文化互動交流，相互尊重、彼此包容，同時讓每一位穆斯林朋友都能夠感受到善意和尊重。

(中時 )

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