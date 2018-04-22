「野柳石光 – 夜訪女王」夜間限定光影秀

北觀處於4月20日至28日舉辦「2018野柳石光-夜訪女王」國際級特色活動。（主辦單位提供）

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北觀處於4月20日至28日舉辦「2018野柳石光-夜訪女王」國際級特色活動。（主辦單位提供）
北觀處於4月20日至28日舉辦「2018野柳石光-夜訪女王」國際級特色活動。（主辦單位提供）
北觀處於4月20日至28日舉辦「2018野柳石光-夜訪女王」國際級特色活動。（主辦單位提供）

配合交通部觀光局推動「2018海灣旅遊年」，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處），於4月20日至28日舉辦「2018野柳石光 – 夜訪女王」國際級特色活動，奇岩結合聲光、音樂、傳統文化呈現野柳地質公園不同的風貌，持續吸引國際來台旅客及活絡國民旅遊市場。

野柳地質公園美麗的地景也被國家地理雜誌評選為「2016最佳夏季旅遊地」，其中佇立在野柳地質公園望向東海的女王頭，更是海外遊客再訪台灣必訪的景點。4月20日至28日北觀處首度嘗試在夜間開放入園觀賞，結合音樂及光影，浪漫的氛圍及換上晚裝典雅的女王，將不同風貌的野柳地質公園，塑造成台灣的新亮點。

「夜訪女王」活動，從4月20日至28日止，除了21日(六)為野柳音樂會外，每晚6點半開放入場，基於安全考量每天只有500個名額可一睹千萬年奇岩夜間的光采；此外園方每30分鐘在女王頭及俏皮公主區特別規劃3分鐘華麗光影秀，並且提供夜間解說服務，帶領遊客從最佳角度欣賞千萬年奇岩與光影打造而成的奇幻景色，已購票民眾可以多加利用。

4月21日的「野柳音樂會」則因場地限制，僅開放300人入場，目前門票已售罄。目前夜訪女王門票預售反應熱烈，假日門票已全數售完，園方特別保留每日100張門票，於每晚6點起，供民眾現場購買。

北觀處在此次活動中，除了在晚上辦理吸睛亮眼的夜間活動外，日間亦邀請到日本山口縣美禰市秋吉台地質公園、青森縣陸奧市下北地質公園、靜岡縣伊豆半島地質公園、千葉縣銚子市銚子地質公園及山陰海岸世界地質公園等五個日本地質公園，設置「日本地質公園展覽會」，提供日本地質公園旅遊資訊及體驗。

除此之外，也特別邀請經濟部中央地質調查所設置台灣地質公園旅遊資訊服務，以建立台灣與日本地質公園之間友好交流；此外，也推出深獲好評的「玩味童趣體驗」以及結合在地國小及傳統文化的「大家來弄輦」活動。讓到訪遊客在欣賞奇岩美景之餘，也有獨一無二的新奇體驗。

(中時 )

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