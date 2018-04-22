不滿中信砸人 林哲瑄：砸到人就算了 態度拿出來

林哲瑄(中右)被觸身球擊中，防護員和教練上場關切。(截自Youtube)

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中時電子報

富邦悍將本周三連戰首戰，因近身球兩度場上對峙，兩隊今(22日)再交鋒，中信先發陳琥4下觸身球砸中林益全，再度引發口角衝突，衝突爆發前，也挨了一記觸身球的林哲瑄，賽後談到陳琥投完觸身球後的態度，有些氣憤，「砸到人就算了，態度要拿出來。」

兩隊曾因近身球爆衝突，3場系列賽只要中信投手投出近身球，場邊球迷就會開始鼓譟。此役陳琥先在3下打中林哲瑄左手前臂近手腕處，接著4下又砸到林益全右腳，衝突一觸即發；兩隊球員跟教練全都衝上場，僵持數分鐘才散去，隨後雙方各吃下1次警告。

林哲瑄打完4局，提前退場送急診，檢查右手是否無礙；賽後他回到球場，手傷沒傷到骨頭，只是肌肉有些腫脹，但提到觸身球，雖認為那是比賽的一部分，但陳琥打到人後的態度，讓他不太高興，「砸到人就算了，態度要拿出來，球季很長，只有四隊而已，不需要這樣子。」

投手用近身球攻擊，林哲瑄並不反對，但他引述前幾天富邦總教練葉君璋所說，再次強調近身球跟危險球是兩回事，「這跟帶兵風格也許有點關係，也不能完全怪選手，運動場上一定會遇到這種事，只能盡量避免。」賽後，陳琥和林哲瑄在球隊巴士旁碰面，陳琥有和林哲瑄道歉。

同場也被打到的林益全，被砸到當下，只覺得很痛，至於畫面上看起來像盯著陳琥看，他解釋，那只是在看記分板，「我還知道那球147公里。」對於中信對他近身球特別多，他也認為，那是棒球的一部分，同時不吝於誇獎陳琥的投球，「很有膽識，在場上霸氣十足。」

(中時電子報)

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