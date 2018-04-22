查真相 反化武組織獲准進入度馬鎮採樣

2018年04月22日 21:19 中時電子報 江飛宇

敘利亞東塔古的度馬鎮(Douma)是否發生毒氣攻擊事件爭議難解，美英法和西方國家和敘利亞、俄國完全是各執一詞，現在可能有查明真相的機會，反化武組織(OPCW)終於獲准進入度馬鎮進行獨立調查，以確定4月7日發生的襲擊事件，是否出現化武攻擊，又使用了哪些化學品。

英國電訊報（The Telegraph）報導，度馬鎮位在敘利亞首都大馬士革東邊20公里處，是反抗軍最接近首都據點，長期以來都是敘利亞政府大規模掃蕩的目標。據稱在4月7日的攻防戰當中，敘利亞政府以化學武器攻擊此地，迫使反叛軍放棄了該鎮，但與此同時，美國、法國和英國指責巴沙爾·阿薩德(Baššār al-ʾAsad)政府違反國際公約，並在一周後襲擊了敘利亞的化學武器設施。

然而敘利亞政府及其盟友俄羅斯堅決否認度馬鎮有被化武攻擊過。俄國衛星網報導，即使當地有化武的痕跡，那也是伊斯蘭國殘黨所為，至於新聞影片所看到的傷者與病童，敘利亞與俄國皆表示，那些都是「白頭盔組織」編造的，甚至是演出來的。

國際禁用化武組織(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons,OPCW)一直很希望進入度馬蒐證，他們在4月15日美英攻擊前皂幾個小時前就抵達大馬士革，但遲遲不能到現場，經過一個星期的溝通協調後，終於獲准進入調查，但仍需政府陪同。

禁用化武組織在一份聲明中說，他們能夠進入度馬收集實驗室所指定的分析樣本，得到樣本後將送至瑞士進行仔細化驗，結果會公布在網站上。並表示除了度馬以外，還可能會去別的地方調查。

禁化武組織特派團已明言，他們只負責調查有無化武痕跡，並不會歸咎攻擊事件應由哪方負責。

此外，一支聯合國安全與武器小組將在下週二抵達度馬，查看當地的安全狀況，該小組在路途上受到小型武器和爆炸物的射擊，導致他們延遲。

(中時電子報)