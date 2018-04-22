SBL冠軍賽》沒讓豪哥失望！林書緯22分領富邦扳平

2018年04月22日 21:13 中時電子報 黃及人

看著林書緯表現優異，林書豪都不禁站了起來歡呼。(中華籃協提供)

SBL總冠軍賽22日續在高雄巨蛋登場，林書豪連兩場現身替小弟林書緯加油，這次豪弟沒讓豪哥失望，貢獻全場最高22分，幫助富邦勇士85比74輕取桃園璞園，也把戰局扳成1平，接下來第3戰將於24日轉往新莊體育館進行。

一別首役開賽低迷，林書緯開賽就連拿7分，領軍富邦打出14比4開局，讓林書豪完全坐不住，頻頻站起替小弟歡呼，可惜璞園隨即回穩，逐漸縮小雙方差距，打完第1節，富邦仍以24比19領先，林書緯首節獨拿10分。

來到第2節，璞園展開強大追分氣勢，更靠陳堅恩上半場還剩1分50秒的中距離跳投，取得33比32的全場首次超前，不過富邦後衛「小胖」洪志善連續投進2顆三分球，重新搶回領先優勢，上半場結束，富邦40比33領先。

儘管富邦下半場好幾次把領先擴大到9分，璞園卻用三分火力緊咬，但到了末節，張宗憲連進兩顆三分球，林書緯也在最後6分45秒投進三分外線，兩人攜手帶領富邦擴大領先差距來到15分，情勢越來越對富邦有利。

林書緯火燙手感持續中，又在最後5分11秒投進個人第3顆三分球，這顆距離三分線一步的大號三分球命中，富邦領先差距已到18分，讓林書豪完全坐不住，整個人興奮跳了起來慶祝，因為他很清楚，豪弟這場比賽打太好了！

林書緯全場投16中7，含三分球投7中3，手感確實相當火燙，塞勒也拿17分、21籃板，洪志善與張宗憲各拿13分；璞園只有「新台灣人」戴維斯表現比較正常，拿下18分、16籃板，卻是璞園全隊唯一得分上雙球員。

(中時電子報)