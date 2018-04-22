惡男專挑弱智女性侵 審理期間還持續犯案

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時

性侵前科累累的邱姓男子視司法為無物，竟在法院審理期間上網找下手對象，用計將1名17歲輕度智障女子騙出，騙稱她殺了人，若不聽命令就要舉發她，少女畏懼被警察抓而聽從邱男，遭性侵4次，新竹地院法官重判9年10月徒刑。

判決指出，邱姓男子2014年間犯下2起姦淫幼女罪，遭彰化地院判刑6月、10月，他伏法後惡性不改，2016年又接連對心智缺陷的女子強制性交，共9罪，並犯下略誘罪，再遭判9年有期徒刑，專找心智不成熟的少女下少，就算被逮捕也絲毫不在意。

2016年8月間，邱男透過臉書認識1名17歲少女，不斷傳送臉書訊息要求見面，少女多次拒絕，但對話中被邱男識破她有輕度智能障礙，竟指摘少女殺了人，要叫警察來抓她，威脅少女出門見面。

少女被邱男耍得團團轉，誤以為自己真的殺了人，乖乖外出赴約，邱恫稱若不與他發生性關係就要叫警察抓她，少女心生畏懼，被邱帶到竹東火車站附近空地及飯店連續性侵4次。

少女母親發現女兒久未返家，打開女兒使用的通訊軟體及臉書尋找蛛絲馬跡，發現1名暱稱為「鬼鬼」的邱姓男子與女兒有聯繫，疑似將女兒拐走，趕緊報警求助，並透過通訊軟體聯繫邱男，卻遭他囂張拒絕，過了2天才送少女返家，還嗆要將少女再次帶走。

合議庭法官審理時痛批邱男為逞一時私慾，竟戕害未成年且心智缺陷的少女，誘騙外出脫離家庭監督，並以強暴方式性侵，造成被害人難以抹滅的痛苦陰影，依性侵心智缺陷女子罪判刑9年10月。

(中時 )

吃定國中女不懂事 渣男性侵少女…

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