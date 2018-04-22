衝突被裁判警告 富邦教頭：不公平且莫名其妙

2018年04月22日 21:43 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將今(22日)與中信兄弟系列賽第三戰，因中信先發陳琥送2次觸身球，雙方再度衝上場對峙，隨後兩隊各吃下1次警告，且再有投手投觸身球，投手跟總教練都得退場，讓富邦總教練葉君璋對此相當不滿，當下就在場邊跟裁判爭論，「我們沒投危險球，為什麼同時兩隊都警告？」

富邦和中信本周三連戰首戰，就因近身球兩度爆發衝突，此役陳琥連2局投觸身，3下先砸到林哲瑄的左手前臂，4下砸中林益全右腳後，衝突一觸即發；隨後裁判對兩邊提出警告，葉總和教練團在場邊爭論，仍無法撼動判決。

「第1顆觸身球時，裁判就要有警覺了。」葉總直言，有前一場的經驗，裁判如果怕會有衝突，陳琥投出第1顆觸身球後，就應該要給投手警告，不該等到第2球出現，再來兩隊一起警告，再來說如果再出現就要被判出場，「我們覺得不公平，也覺得莫名其妙。」

按規定，如果投手曾被警告1次，再投出觸身球後，就要被勒令退場；換言之，陳琥投出第1顆觸身球若裁判有警告，4下他砸到林益全後，得被迫退場。結果陳琥繼續留在場上，一路投到6上才因右手手指破皮下場。

林益全右腳挫傷，林哲瑄則是左手前臂挫傷，葉總表示，兩人傷勢看起來沒有大礙，但痛感會多久還很難說，只希望不會影響到下一場比賽。一場比賽兩主將挨砸，對此判決，富邦球團覺得不公平，感到十分失望，為了球員安全，表示將提出抗議，請聯盟解釋。

富邦和中信這三場比賽，因為近身球、觸身球，三度清空板凳，火藥味十足。觸身球造成衝突，葉總認為，衝突是難免的，第一場有衝突後，今天大家火氣比較大一些，但職棒需要一些這樣的火花，不要太過度，目前為止還算恰到好處。

(中時電子報)