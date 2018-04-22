影》羅力連2場三振上雙 富邦悍將克中信兄弟

2018年04月22日 22:13 中時電子報 蔡銘仁

羅力投7局無失分，最後一局投球達成10K。(取自Youtube)

富邦悍將今(22日)和中信兄弟交鋒，因觸身球使得比賽火藥味十足，但難以讓富邦洋投羅力的神勇表現被忽略，他投7局無失分，連續2場三振上雙，並投出富邦隊史第1000K，率隊1比0險勝中信，羅力拿到本季第3勝，賽後獲選單場最有價值球員(MVP)。

比賽前段，羅力和中信先發陳琥互別苗頭，前5局兩人都沒被攻得分數；羅力前4局飆出6次三振，5下K掉曾陶鎔後，幫助富邦達成隊史1000K里程碑。羅力一路投完7局，仍鎖住中信打線，維持無失分局面；富邦打線總算在7下有所回應，靠著陳凱倫的二壘打，攻得寶貴的1分。

羅力投完7局功成身退，他用105球投7局無失分、送出10K，成為勝投候選人。富邦後援投手也沒洩氣，倪福德和張耿豪輪番上陣，順利守住勝果。羅力拿到本季第3勝，他直言，這場比賽隊友們都表現得很棒，讓這1分顯得無比巨大，這是團隊合作換來的好結果。

談到富邦和中信因觸身球爆衝突，羅力沒特別的想法，他表示，在職業場上這相當常見，但也直言球隊該懂得自律，這是場上的潛規則，「如果投手不知該如何避免造成對方傷害，久了他們的野手也會害怕，被別隊投手用相同方式對待，兩隊的衝突只會越來越多。」

羅力表示，對方投手群該自己想想，怎麼樣可以用健康的投球機制，做好該做的事，否則當兩隊劍拔弩張的狀況越來越多，兩隊野手頻因此受傷，這是大家都不樂見的。他也說，內角球是投手必要的武器，好投手會知道怎麼運用內角球，並盡量避免頸部以上部位。

(中時電子報)