SBL冠軍賽》為何手感比首役燙？林書緯：不想0比2

2018年04月22日 22:30 中時電子報 黃及人

賽後問到「豪弟」林書緯為何能在總冠軍賽第2戰，拿出比起首役更加火燙的外線手感？他的回答相當直接易懂，「因為我們不想落居0比2劣勢，那樣的話會很麻煩，所以今晚我們一開賽就很渴望贏球！這場我們一定要贏！」

不過真正刺激到林書緯的調度，還是富邦勇士總教練許晉哲刻意在總冠軍賽第1戰讓他改從板凳出發，而非原本外界預期的先發，到了22日的第2戰，才把林書緯重新擺回先發行列，許晉哲說：「我不想讓書緯太早被對方壓垮！」

「我故意第一戰安排洪志善先發，而非書緯，就是想要刺激書緯的好勝心，讓他可以擁有證明自己的機會，」許晉哲表示，「結果我第2戰讓書緯回到先發，他的表現好或壞，我想我應該不用多說了吧，你們大家都看到了。」

那麼對林書緯來說，先發或是替補真有那麼重要嗎？他說：「不管我是先發或替補，對我來說都是一樣，我會抱持同樣積極心態上場比賽，所以對我來說沒差！」

雖在高雄巨蛋的兩戰，富邦與璞園各取1勝作收，璞園總教練麥班達卻表示，能夠帶著1比1平手局面回到台北，應該算是相當幸運的，「老實講，我們根本亂打一通，昨天28失誤，今天20失誤，能贏1場真的運氣很好了。」

「今晚富邦打比較兇，防守時整個人壓上來，造成我們無法適應，加上我們罰球次數處於17比28劣勢，我們不能再一直挨打下去，下1戰勢必作出改變。」麥班達說，總冠軍賽第3戰將於24日晚上7點轉往新莊體育館進行。

(中時電子報)