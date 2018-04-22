國泰金全台大淨灘 清出11公噸垃圾

2018年04月22日 23:08 中時 洪凱音

為響應今天「世界地球日」環保運動，國泰金控號召逾7000人、於全台17縣市的22個點進行淨灘，本次大規模淨灘行動，由國泰金暨旗下共6名總座共同帶領國泰志工、眷屬、客戶以及與國泰合作的協力廠商共襄盛舉，總計打包逾11公噸的垃圾，期望守護海洋、打造綠能生活。

國泰金控總經理李長庚今親自參與八里左岸公園的淨灘，在活動會後表示，國泰於全台22個據點同步舉行淨灘，在世界地球日的這一天，格外顯得意義非凡。

李長庚在淨灘的過程發現，沙灘上的垃圾以塑膠類的廢棄物最多，很多已分解成碎屑，若隨潮汐進入海洋、成了魚類的食物，就有可能吃到人類肚子裡，地球生物無可倖免，由此更堅定國泰發起減塑的決心；李長庚表示，期待每個人都能從自身做起，每天減少使用一次性塑膠製品，未來大家來到海灘，都是來欣賞台灣美麗的海岸風光，而不用再來撿垃圾、淨灘。

淨灘行動在規劃初期就獲國泰經營層高度認可，後亦得到環保署的肯定，希望國泰將這份對於環保事務的熱忱，廣邀大眾共襄盛舉。而國泰更結合企業永續的綠色營運理念，以『永續台灣、清淨家園』為關注環境的願景和努力目標，在每季推動不同的主題，一同打造綠能生活。

第1季是淨灘，以「樹造幸福、海好有你」為訴求；接下來是節水、節電與綠能，希望把永續台灣、清淨家人、1300多萬的國泰客戶，進而達全台2,300萬人，用實際行動愛這片土地。

國泰金控及旗下子公司6位總經理，除李長庚與國泰產險總經理胡一敏前往八里淨灘外，國泰人壽總經理劉上旗、國泰世華銀行總經理李偉正則前往旗津、苗栗淨灘，國泰證券總經理周冠成則前往花蓮淨灘、國泰投信總經理張雍川選擇基隆淨灘，與其他高級主管等30餘人帶頭在各海岸點完成清理垃圾的任務。

(中時 )