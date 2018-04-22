影》美國F-15戰機追逐日食 表現2.5馬赫高速性能

2018年04月22日 23:25 中時電子報 江飛宇

去年8月22日，日食帶幾乎完整通過美國全境，當天無數的奇景觀看者都湧向窄小的日全食帶，體會大約30秒的神奇黑暗。更有意思的是，當天美國空軍也出動3架F-15戰機「攔截日食」，憑著2.5馬赫的極速，飛行員成功的在月球的陰影中待了3分鐘之久。

美國軍事網「任務與目標」（TASK & PURPOSE）報導，8月22日當天，美國空軍366作戰中隊有一場特殊任務，作戰官簡報內容就是：「今天，我們要攔截日食」。3架F-15D戰機就仿彿追日的夸父，努力的延長在日全食範圍的時間，他們真的在奇特的黑暗中呆了3分鐘。

追逐日食中的美國F-15戰機。(圖/影片截圖)

國家地理頻道最近將會製作這場別開生面的飛行任務過程，為了幫助大家瞭解這場訓練的有趣之趣，國家地理頻道請到了著名影星威爾史密斯(Will Smith)擔任旁白，在美國空軍公布的短預告片中他說：「這些傢伙(指飛行員)總會嘗試他們以前從未做過的事情，比如追逐月亮。幸運的是，我的父親就在空軍服務過，所以按理說，我可以辦的到做到這一點」

要追逐日食確實很困難，因為這等於同時追逐2個星體的移動，一個是月球，另一個是我們地球自身。月亮繞著地球在公轉，平均時速高達2735公里(約2.23馬赫)，同時我們地球自也以每小時1600公里的速度自轉(約1.3馬赫)。為了讓戰機持續留在月球的陰影中，飛機必須飛得比地球自轉更快。以性能來說，F-15還真的辦的到，因為F-15是最快的現役戰機之一，實用極速高達2.5馬赫。

所以這就是他們所做的，一旦太陽完全被月球遮蓋的黯然失色，飛行員就啟動他們的後燃器努力追逐這段黑暗，其中一名飛行員比喻這場行動是「終極攔截」。他說：「我們等於是追逐的最快的物體，如果我們能做到這一點，我們等於可以攔截任何東西。」

(中時電子報)