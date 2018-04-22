敗給她！「熱舞銷售正妹」遊大阪地標看板 竟模仿這個

2018年04月22日 23:35 時報周刊 溫博鈞

「熱舞銷售正妹」室田瑞希搞怪模仿「大阪跑步男」表情，笑翻網友。（取材自官方推特）

ANGERME即將推出新曲，並於7月首度來台開唱。（取材自官方推特）

還記得「熱舞銷售正妹」嗎？去年網路瘋傳一段日本俏皮正妹在活動攤位上為推銷商品活潑勁舞，讓網友直呼「她賣什麼都給我包起來！」可愛模樣令人印象深刻。

她是女團「ANGERME」團員室田瑞希身分被揭露後人氣更昇，22日ANGERME全員在大阪開唱，她在舞台上不忘向觀眾喊話：「我是個聽到音樂就會跳起來的人，所以請大家也跟著ANGERME的歌一起動起來！」

室田瑞希來到大阪也不免俗去了必去代表地標「跑步男看板」，觀光客來到看板所在的道頓堀，必在看板前模仿跑步男抬腳高舉雙手拍照，沒想到室田瑞希不知何來奇想，不模仿跑步動作，竟對著鏡頭模仿跑步男略帶僵硬的微笑，令人絕倒。

ANGERME大阪開唱同日巧遇天后安室奈美惠大阪巡演，讓本週末的大阪熱鬧滾滾。ANGERME演唱會以「十人十色」為題，10名團員賣力演出贏得滿堂喝采，令團員感到開心的是有眾多女性粉絲前來觀賞。

ANGERME下月預定推出新單曲，將和本週台日同步數位發行新曲〈你可以哭泣〉、〈SEXY SEXY〉的姐妹團「Juice=Juice」一較高下。ANGERME並已宣布將在今年7月首度來台開唱，屆時可親睹室田瑞希本人俏皮舞姿。

(時報周刊)