因事件重創淡出演藝圈 李蒨蓉：感謝阿帕契

2018年04月22日 23:35 時報周刊 林彥君

李蒨蓉因為阿帕契事件接觸基督教。（李蒨蓉提供）

李蒨蓉和老公每天彼此讚美，像熱戀情侶。（李蒨蓉提供）

李蒨蓉因2015年阿帕契事件淡出演藝圈，她透露事件受到網路酸民攻擊，在家龜縮2年不敢出門，有位朋友邀請黃國倫一起幫她傳福音，幫助她走出來，她為了躲媒體跟鄰居借車外出「已經走投無路了，我想聽聽有什麼方法能救我，就跟著地址來到陌生的地方，打開門時黃國倫老師對我說『耶穌愛你，蒨蓉我想唱歌給你聽』」聽到黃國倫拿著吉他對她唱詩歌「將你的憂傷破碎心靈，痛苦歲月交給祂，你將靠著祂的名，進入永生」她回想過去做得錯事淚流滿面，從此她開始讀聖經。

她後來又因為車禍鬧上新聞版面，讓她情緒緊繃無處宣洩，也擔心自己會因此坐牢，她關閉粉絲專頁，讓自己與外界隔絕「阿帕契爆發是愚人節，不到一個月又發生車禍，怎麼這麼衰？」她現在可以很坦然談論阿帕契事件，自嘲是永遠的「阿帕契女王」社會大眾並不會忘記她「很感謝阿帕契，雖然少賺很多錢，但並沒有賠錢。」

她現在經營美妝平台，未來也不排斥拍攝軍事相關戲劇過戲癮。自認以前脾氣很壞「老公應酬夜歸，我把門鎖起來不讓他回家，報復他，讓他有家歸不得，還會擺臉色對老公冷言冷語。」她篤信基督後也改變了她的感情觀「我跟老公的愛情逐漸昇華成親情，夫妻相處很像室友，宗教讓婚姻死灰復燃」現在和老公每天都像熱戀，還會互相讚美「老公你不精瘦，但是你在我眼裡好性感。」

對此，黃國倫表示「當初看到蒨蓉闖下大禍，很多人罵她，工作也因此停擺，想要幫助她走出來」於是拿著吉他唱詩歌安慰她「我為她禱告時，領受了一段聖經的經文，所以我才去見她，為她唱歌、禱告，用神的話來鼓勵她」他認為這個社會需要多一點雪中送炭的正能量，而不是對人落井下石，每一個人都願意多付出一點愛，世界就會變得更加美好。

(時報周刊)