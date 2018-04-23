職場人際關係超難搞 5招教你「化敵為友」

2018年04月23日 00:02 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

每個人在進入職場後，應該或多或少會為面臨到人際關係的問題，不管是工作上的不對盤，或是扯後腿的「豬隊友」，或是處處針對的同事，不管是哪一種遇到時都會相當困擾，到底該怎麼做才能將這些所謂的「敵人」變成朋友呢？

根據ETFashion報導就整理出了以下5招密技，讓你可以在職場上過得更加如魚得水。

1、 生氣盡量不要表現出來

這點非常重要，當你處在一個不友善的環境中，適當的掩飾其實是在保護自己，就算對方挑釁你，也別將不滿寫在臉上。主要是如果旁觀者搞不清楚狀況時，只會依他所看到的情況做判斷，因此可能會誤會你才是難搞的人，進而跟著排擠你，這樣不就剛好順了對方的意嗎。

2、 釐清你與對方不合的原因

釐清你內心討厭對方的原因，這樣可能化解彼此恩怨，也能讓你更加清楚該如何面對。

3、 能躲就躲、能避就避

這樣的做法較消極，卻也是一個很實際的方法，既然不合那就盡量避開與對方共事，能避免衝突就避免。

職場關係上能避免衝突就避免。(圖/shutterstock)

4、 把話攤開來說

與第三點作法相反，直接了當地把話說明，彼此若都是想把工作做好，那就把話說白，點出彼此不合的點，一起解決或協調也是方法之一。若遇上不好溝通的人，不管怎樣都不妥協、或拒絕溝通，那也沒關係只少已經知道他是一個怎樣的人，該怎麼應對總有個底，總比摸不透對方還一直被陷害找麻煩來的好。

5、 最高境界：伸出友誼之手

對討厭的人表示善意，真的是「最高境界」職場上的明爭暗鬥，其實八成都是為了工作表現，因此「化敵為友」才是最明智的選擇。

(中時電子報)