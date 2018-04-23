丁噹歌迷罹癌逝世 感嘆：「再忙都要陪伴家人！」

2018年04月23日 00:41 中時 許雅淳

丁噹21日在新加坡開唱。（相信音樂提供）

王柏森帶領「阿美軍團」上街發送面紙給粉絲。（相信音樂提供）

丁噹擔綱音樂劇《搭錯車》女主角「阿美」，她21日在新加坡舉辦「想戀一個愛一戀十年」演唱會，因工作無法參與在22日舉辦金馬奇幻影展，而同劇飾演「亞叔」的王柏森親自進戲院支持，丁噹透露很遺憾無法再感動一次，「當初看過《搭錯車》自己也哭得唏哩嘩啦，相信今天進戲院的影迷除了大聲跟著唱，也會感動痛哭到面紙不夠」，她因此派出十個分身組成「阿美軍團」在戲院外發送面紙，讓走入時光隧道的影迷拭去熱淚。

此外，丁噹在演唱會上在演唱〈手掌心〉時，她分享日前在新加坡電台宣傳時，收到一位歌迷的感人故事。原來這位歌迷的老公生前一直為家庭和女兒打拼，後來發現自己罹患癌症，在進行化療期間才有機會好好陪伴老婆女兒，而他生前和老婆追的最後一部劇就是《蘭陵王》，夫婦倆也特別喜歡片尾曲〈手掌心〉， 歌詞「可不可以不甘心，可以不可以不認命」，每次這位丈夫聽了總會很無奈表示自己不能不認命，甚至懊悔無法明白早日陪伴家人的珍貴時間。雖然這位丈夫最後因病逝世，可是現在這位歌迷在工作中無論再忙，也會花時間陪伴女兒成長，這故事也讓丁噹感慨提醒大家記得無論自己再忙都要花時間陪伴家人。

去年譚詠麟發行全新專輯《欣賞》，集結全亞洲十組「欣賞」歌手通力合作共同發聲，丁噹也是其中一位，當時在發片記者會上與「新加坡天后」陳潔儀一見如故成為好朋友，私下經常聯絡的兩人，也把握機會敘舊，陳潔儀抽空到場聆聽，丁噹開心地邀她上台，在所有歌迷見證下，相約下次一起合作表演。

(中時 )