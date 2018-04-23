網民整理反柯大遊行名單被推爆 「議員可以換掉一批了」

民進黨立委姚文智（左五）主辦「422機蛋大遊行」反柯，與黨籍市議員聚集在國父紀念館一同舉臂，稱要守護台灣價值，翻轉台北。（王英豪攝）

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中時電子報

有意參選台北市長的民進黨立委姚文智22日發起「機蛋大遊行」反柯，參與人數超過1萬人，其中有哪些政治人物到場備受關注，有網民整理出參與遊行的名單，被推爆！

網友回應說：「拒投名單」、「通通滾下台」、「一大堆背骨仔，之前選舉黏柯P黏緊緊， 現在為了政治目的出來參加這種垃圾遊行，丟臉！」、「台北市長選舉，新北市議員反對，我也是醉了。」、「台北市議員確實可以換掉一批了。」

以下為網民整理的參與遊行名單:

立委:

台北市第一選舉區（北投區、士林區）：吳思瑤

台北市第二選舉區（大同區、士林區）：姚文智

新北市第一選舉區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）：呂孫綾

新北市第十選舉區（土城區、三峽區）：吳琪銘

新北市第七選舉區（板橋區）：羅致政

桃園市第四選舉區（桃園區）：鄭寶清

基隆市選舉區：蔡適應

雲林縣第一選舉區

（麥寮、臺西、東勢、褒忠、土庫、虎尾、四湖、元長、口湖、水林、北港）：蘇治芬

不分區：余宛如、陳曼麗、谷辣斯·尤達卡、李麗芬

平地原住民選區：陳瑩

台北市議員：

阮昭雄、顏若芳、李慶鋒、許家蓓、顏聖冠、梁文傑、李建昌、簡舒培、王孝維、謝維洲、張茂楠、劉耀仁、周威佑、洪健益、何志偉、王閔生、許淑華、江志銘、周柏雅、王世堅、陳慈慧等

新北市議員：何博文、李坤城

台北市議員參選人：吳沛憶、陳怡君、陳賢蔚等

媒體人：彭文正、吳國棟、王瑞德、吳祥輝、馮光遠

其他不再選舉的，市場機制無法制裁的，像是某呂，就不列表了。

(中時電子報)

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