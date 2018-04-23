民進黨壓不扁柯、自己卻快被壓扁 港媒分析兩原因

2018年04月23日 02:08 中時電子報 高德順

綠營對台北市長柯文哲開轟火力日趨兇猛，但綠營「新台灣智庫」民調卻顯示，5成5受訪者看好柯當選，看好民進黨、國民黨候選人當選者分別只有11%、6%，且柯全台滿意度達5成7。港媒分析，兩岸路線、蔡政府政績乏善可陳，讓民進黨壓不扁柯，打柯「愈打愈旺」。

港媒中評社指出，柯文哲提過「兩岸一家親」，對「九二共識」表達尊重與了解，讓獨派跳腳。過去這半年多來，綠營曾與柯有所接觸，要求柯在兩岸論述上向基本教義派移動，但柯拒退讓，演變成如今遭綠營多方圍剿的局面。但近日幾乎所有民調都顯示，不論民進黨是否推出人選，年底台北市長選舉，柯都被看好連任。既然有贏面，何必妥協？柯綠最近的交手，其實只是一場演給外人看的假戲。

分析指出，對蔡英文總統而言，至少有兩個思考點。首先，民進黨北市若不提名，綠議員候選人為求勝選，會找柯當母雞，就有民進黨認同兩岸一家親的概念，獨派會跳腳，若無法穩定民進黨與獨派的關係，會沖到2020大選。其次，民進黨已有呂秀蓮、姚文智等多人想拚北市長，蔡英文不提名很難交代，最後若是徵召賴清德參選，蔡更可一舉處理「台獨工作者」的棘手難題，趁勢把賴甩掉。

至於民進黨為何壓不扁柯文哲？愈打柯愈旺？分析原因首先是兩岸路線，其次是蔡政府乏善可陳的政績，這兩點都讓民進黨不但壓不扁柯，自己都快被壓扁。

(中時電子報)